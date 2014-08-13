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Fiat представил замену хэтчбеку Punto - автоновости

Fiat представил замену хэтчбеку Punto - автоновостиFiat представил замену хэтчбеку Punto

Автор фото: фирма-производитель

Компания Fiat представила хэтчбек Argo, который пришел на смену Punto на рынках Южной Америки. Ранее считалось, что Argo будет иметь дизайн в стиле 500-й серии, но в итоге у компакта довольно самобытная внешность, во многом с молодежным уклоном.

Длина Fiat Argo составляет ровно четыре метра, так что его основными конкурентами станут Chevrolet Onix и Hyundai HB20: основные игроки в бюджетном компактном сегменте в Бразилии и других странах региона.

В Южной Америке Fiat Argo относится к довольно престижным автомобилям, потому в его оснащение входят кондиционер, ABS, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, на приборной панели расположен цветной экран бортового компьютера. В качестве опций предлагаются система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, парктроники и даже камера заднего вида.

Fiat Argo будет оснащаться двигателями семейства Firefly. Это литровый бензиновый атмосферный двигатель (77 л.с.) и 1,3-литровый турбомотор (110 л.с.). Самая мощная «приспортивленная» версия HGT получит 1,8-литровый мотор семейства E.torq мощностью 140 л.с. Работать этот двигатель будет вместе с 6-ступенчатым «автоматом».


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:08      |      Категория:  Автоновости
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