Сергей Карякин пропустит «Шелковый путь» из-за отсутствия финансирования
Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в зачете квадроциклов Сергей Карякин, заявил, что вынужден пропустить "Шелковый путь"-2017 из-за отсутствия финансирования.Кроме того, участие Сергея и в «Дакаре-2018» находится под большим вопросом по той же причине.Победитель "Дакара-2017" Сергей Карякин ищет спонсоров для участия в соревнованиях«К сожалению, я не нашел ни поддержки, ни спонсоров, поэтому вынужден пропустить «Шелковый путь». Были переговоры со спонсорами, но подтверждения я не получил. Что касается «Дакара-2018», то в середине июля будет последний срок подачи заявок, если ничего не изменится, то не поеду. Не так много времени осталось, на самом деле», – заявил Карякин агентству "Р-Спорт".Напомним, что торжественный старт ралли-рейда «Шелковый путь-2017« состоится 7 июля на Красной площади в Москве.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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