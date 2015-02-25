В первый день лета стартует краевой турнир по боксу «Дети Приморья»
С 1 по 4 июня во Владивостоке, в спорткомплекс «Арена спорта» (ул. Володарского, 3), состоится 15-й турнир памяти известного приморского тренера, заслуженного работника физической культуры России Ильи Даниловича Петрука, три десятилетия руководившего Детско-юношеской спортивной школой бокса «Надежды ринга» г. Владивостока.
В ежегодных соревнованиях участвуют начинающие боксеры со всего Приморского края в возрасте 10-12 лет. Для многих из них - это первый серьезный турнир, с которого начинается их спортивная карьера. Победителям и призерам вручат заслуженные медали и грамоты.
Поддержать юных спортсменов и увидеть динамичные и эмоциональные бои приглашаются зрители, вход свободный.
Программа турнира
1 июня 14.00 - Открытие соревнования. Предварительные бои
2 июня 14.00 - Полуфинальные бои
3 июня - Отдых
4 июня 12.00 - Финальные бои. Награждение.
Пресс-служба департамента физической культуры и спорта Приморского края
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!