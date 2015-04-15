Tesla Model 3 получит минималистичный интерьер - автоновости

На электромобиль Tesla Model 3, должен стать самой доступной моделью американского производителя, собрано уже более полумиллиона предзаказов, но в компании не спешат раскрывать какие-либо подробности до начала серийного производства (оно стартует во второй половине года). Лишь благодаря утечкам и фотошпионам удается узнать детали о нашумевшей новинке.

Если внешность электромобиля и некоторые его технические характеристики уже были рассекречены, то о том, как будет выглядеть салон Tesla Model 3 до сих пор оставалось только догадываться. Но благодаря случайному прохожему в сети оказалась фотография интерьера электромобиля и его передней панели.

Судя по снимку предсерийного прототипа, передняя панель перекочует на серийную версию с концепта вообще без изменений. На ней отсутствует приборная панель, а от края до края вытянулся узкий дефлектор системы климат-контроля. Да и на центральном тоннеле нет никаких органов управления, хорошо видны лишь два подстаканника (куда без них в Северной Америке). Единственное отличие от концепта: трехспицевое рулевое колесо.

Ранее в распоряжении общественности оказался документ, в котором раскрываются некоторые технические характеристики Tesla Model 3. Разгон до 60 миль/час (96 км/ч) у Tesla Model 3 будет занимать 5,6 секунды. Запас хода на одной зарядке указывается как «215+ миль», то есть составляет около 396 километров. Салон будет рассчитан на пятерых пассажиров, объем багажника составит 395 литров. В салоне будет установлен только один большой дисплей, а приборная панель будет традиционной, а не виртуальной как у Model S на базе широкоформатного дисплея.

Владельцам Model 3 придется платить за пользование сетью «Суперзарядок»: сверхбыстрых станций, которые позволяют очень быстро зарядить аккумуляторы электромобиля на 80%.

В документе указывается, что если количество различных вариантов вместе с опциями Tesla Model S превышает 1500, то для Model 3 возможны около 100 вариантов. Tesla Model 3 будет лишена «премиальных» опций, таких как салонный фильтр HEPA, панорамная крыша, пневмоподвеска или выдвижные ручки.

Также, несомненно, огорчит фанатов марки и тот факт, что срок поставки Model 3 превысит один год, тогда как Model S придется ждать всего около месяца.

Напомним, что Tesla представила Model 3 в качестве концепта в прошлом году, объявив, что стоимость базовой версии будет составлять около 35 тысяч долларов. Сразу же после презентации компания начала принимать предзаказы на электромобиль. Чтобы встать в очередь необходимо внести депозит в размере 1000 долларов. За первые месяцы Tesla собрала более 400 тысяч предзаказов на Model 3, то есть фактически получила беспроцентный кредит от клиентов в размере 400 миллионов долларов.