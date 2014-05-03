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Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500

Такума Сато из команды Andretti Autosport выиграл 101-ю в истории гонку 500 миль Индианаполиса, став первым японским победителем в истории легендарной гонки.

В конце гонки Сато, который большую часть гонки провёл среди лидеров, выиграл сражение за победу у Элио Кастроневеса, трёхкратного победителя Инди 500.

«Невероятные ощущения, – сказал Такума Сато. – Элио ехал очень чисто, и я доверял ему в этой борьбе. Это была фантастическая гонка. У меня здесь было неоконченное дело после 2012 года».

В 2012 году Такума Сато, тогда выступавший за команду Rahal Letterman Lanigan Racing, на последних кругах сражался за победу с Дарио Франкитти, но разбил машину после рискованного манёвра в первом повороте на последнем круге.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500
Такума Сато, Элио Кастроневес и Эд Джонс

Сато захватил лидерство на 195-м круге, после последнего рестарта на 188-м, опередив Чилтона, который был на альтернативной тактике, и Элио Кастроневеса.

Элио, сражавшийся за возможную четвертую победу в Инди 500, надеялся, что, уступив позицию Сато, он сможет догнать японца под конец, но ему не удалось этого сделать. В очередной раз он был шаге от возможной четвёртой победы.

В начале гонки Кастроневес едва не стал участником аварии между Джеем Ховардом и Скоттом Диксоном, когда машина новозеландца буквально пролетела над ним, а сам бразилец чудом увернулся от столкновения, потерял закрылок на защите заднего колеса и задел, внутреннюю стену.

Авария произошла на 53-м круге дистанции, когда Джей Ховард оказался на червячках отработанной резины на внешнем радиусе, куда его, как он сам сказал, выдавил Райан Хантер-Рей, опережая на круг.

Ховард не смог избежать контакта со стеной, его развернуло и в него на полной скорости врезался Скотт Диксон, машина которого взлетела и перевернулась в воздухе. При приземлении на внутреннее ограждение перед вторым поворотом на его машине вырвало коробку передач и заднюю осень, а сама машина разорвала оградительную металлическую сетку.

К счастью, оба пилота не получили травм в этом серьёзной аварии.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500
Эд Джонс, лучший новичок Инди 500 2017

Эд Джонс из команды Dale Coyne Racing в конце гонки за счёт альтернативной тактики оказался среди лидеров и финишировал третьим, став лучшим из четырёх новичков. Действующий чемпион молодёжной серии IndyLights, обогнавший Чилтона, отметил, что не мог дать бой под конец Сато и Кастроневесу из-за большего угла атаки крыльев.

Финиш Макса Чилотона на четвёртой позиции стал его лучшим результатом в карьере в серии IndyCar. Победитель 2013 года Тони Канаан замкнул топ-5.

Михаил Алёшин закончил гонку 13-м. Почти всю гонку пилот программы SMP Racing провёл на грани топ-10 и имел хорошие шансы закончить гонку в десятке, но во время рестарта на 134-м круге в первом повороте на него снесло Эда Карпентера, в результате чего на автомобиле москвича оказался серьёзно повреждён правый понтон. На пит-стопе машину заклеили изолентой, и Михаил смог довести её до финиша.

I was happy to finish that one with SO much damage.../Я рад финишировать эту гонку с ТАКИМИ повреждениями... #spmindycar #indycar #smpracing pic.twitter.com/91nhfvpLqu

— Mikhail Aleshin (@mikhailaleshin) May 28, 2017

Фернандо Алонсо проводил отличную гонку и сражался как опытный боец. Потеряв несколько позиций на старте, испанец смог прорваться на третье место после первых пит-стопов и уже на 37-м круге он в первый раз вышел в лидеры.

Вплоть до жёлтого флага на 137-м круге дистанции основное сражение в первой тройке шло между напарниками по команде Andretti – Райаном Хантером-Реем, Фернандо Алонсо и прошлогодним победителем Александром Росси.

На 136-м круге дистанции Райана Хантера-Рея подвёл мотор Honda. Это вызвало шестой жёлтый флаг.

На пит-стопе механик Александра Росси, дозаправлявший машину, долго не мог попасть шлангом в горловину бака, и калифорниец принял рестарт лишь 21-м.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500
Фернандо Алонсо

Кроме того, четвёртый, пятый и шестой жёлтые флаги, появившиеся почти подряд, перемешали карты и дали шанс пилотам, находившимся на альтернативной тактике. Во время рестарта на 147-м круге лидировал Чилотон впереди Кимболла и Хильдебранда. Алонсо был десятым.

На 166-м круге сизый дым появился из-под кожуха двигателя машины Чарли Кимболла, которого также подвёл мотор Honda. Под жёлтым флагом прошли финальные пит-стопы, которые выровняли по циклу остановок практически весь пелетон. Алонсо рестартовал девятым и к 177-му кругу стал седьмым, но и на машине испанца сгорел мотор Honda, из-за чего он сошёл.

Алонсо провёл очень хорошую гонку, и имел все шансы в конце посражаться за победу и финишировать в пятёрке. В гонке он лидировал 27 кругов, став третьим по этом показателю после Чилтона и Хантера-Рея.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500
Авария Джеймса Дэвисона и Ориоля Сервии

Также стоит отметить выступление в этой гонке австралийца Джеймса Дэвисона, который заменял травмированного Себастьяна Бурдэ за рулём машины №18 команды Dale Coyne Racing.

Дэвисон стартовал с последнего 33-го места. Шасси, на котором он выступал, собрали буквально за один день, в команде переделали машину для дорожных и городских трасс под скоростной овал.

При этом пришлось пойти на некоторые компромиссы из-за нехватки запчастей. Кроме того, на машину Дэвисона поставили заднее крыло старого образца, которое генерировало больше прижимной силы, чтобы ему было легче прорываться.

За счёт альтернативной тактики в последней четверти гонки он был в лидирующей группе. Дэвисон, проводивший третью Инди 500 в карьере, потерял несколько позиций после рестарта на 171-м круге.

А во время рестарта на 183-м круге его подтолкнул Ориоль Сервия, что привело к цепной реакции и аварии, по итогам которой гонку закончили не только Дэвисон и Сервия, но также Джеймс Хинчклифф и Уилл Пауэр. Кроме них участником инцидента стал Джозеф Ньюгарден.

101-я в истории Инди 500 выдалась насыщенной и богатой на события. Следующие гонки серии IndyCar пройдут уже в ближайшие выходные. Это будет сдвоенный этап на городской трассе в Детройте.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
Результаты гонки - 200 кругов
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Такума Сато
Andretti Autosport
3:13.03,3584
2.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Элио Кастроневеc
Team Penske
+0,2011
3.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Эд Джонс
Dale Coyne Racing
+0,5278
4.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Макс Чилтон
Chip Ganassi Racing
+1,1365
5.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Тони Канаан
Chip Ganassi Racing
+1,6472
6.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Хуан-Пабло Монтойя
Team Penske
+1,7154
7.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Александр Росси
Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
+2,4222
8.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Марко Андретти
Andretti Autosport with Yarrow
+2,5410
9.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Габби Чавес
Harding Racing
+3,8311
10.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Карлос Муньос
A.J. Foyt Enterprises
+4,5319
11.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Эд Карпентер
Ed Carpenter Racing
+4,6228
12.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Грэм Рейхол
Rahal Letterman Lanigan Racing
+5,0310
13.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Михаил Алёшин
Schmidt Peterson Motorsports
+5,6993
14.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Симон Пажно
Team Penske
+6,0513
15.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Себастьян Сааведра
Juncos Racing
+12,6668
16.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джей Эр Хильдебранд
Ed Carpenter Racing
+33,2191
17.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Пиппа Манн
Dale Coyne Racing
-1 круг
18.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Спенсер Пигот
Juncos Racing
-6 кругов
19.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джозеф Ньюгарден
Team Penske
-14 кругов
20.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джеймс Дэвисон
Dale Coyne Racing
-17 кругов/НФ
21.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Ориоль Сервия
Rahal Letterman Lanigan Racing
-17 кругов/НФ
22.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джеймс Хинчклифф
Schmidt Peterson Motorsports
-17 кругов/НФ
23.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Уилл Пауэр
Team Penske
-17 кругов/НФ
24.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Фернандо Алонсо
McLaren-Honda-Andretti
-21 круг/НФ
25.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Чарли Кимбол
Chip Ganassi Racing
-21 круг/НФ
26.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Зак Вич
A.J. Foyt Enterprises
-45 кругов/НФ
27.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Райан Хантер-Рей
Andretti Autosport
-64 круга/НФ
28.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Сэйдж Кэрам
Dreyer & Reinbold Racing
-75 кругов/НФ
29.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Бадди Лазье
Lazier Racing Partners
-82 круга/НФ
30.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Конор Дэли
A.J. Foyt Enterprises
-135 кругов/НФ
31.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джек Харви
Michael Shank Racing with Andretti Autosport
-135 кругов/НФ
32.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Скотт Диксон
Chip Ganassi Racing
-148 кругов/НФ
33.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джей Ховард
Schmidt Peterson Motorsports
-155 кругов/НФ

 
Положение в личном зачете
Поз.
Пилот
Очки
1.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Элио Кастроневеc
245
2.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Симон Пажно
234
3.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Такума Сато
234
4.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Скотт Диксон
234
5.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Александр Росси
190
6.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Тони Канаан
188
7.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Уилл Пауэр
186
8.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джозеф Ньюгарден
186
9.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Эд Джонс
185
10.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джеймс Хинчклифф
170
11.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Макс Чилтон
170
12.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Райан Хантер-Рей
152
13.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джей Эр Хильдебранд
148
14.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Марко Андретти
147
15.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Грэм Рейхол
144
16.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Себастьян Бурдэ
136
17.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Михаил Алёшин
134
18.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Карлос Муньос
133
19.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Эд Карпентер
105
20.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Чарли Кимбол
99
21.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Спенсер Пигот
95
22.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Хуан-Пабло Монтойя
93
23.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Конор Дэли
88
24.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Габби Чавес
53
25.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Фернандо Алонсо
47
26.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Ориоль Сервия
40
27.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Себастьян Сааведра
33
28.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Пиппа Манн
32
29.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джей Ховард
24
30.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Зак Вич
23
31.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Сэйдж Кэрам
23
32.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джеймс Дэвисон
21
33.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Джек Харви
17
34.
Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Бадди Лазье
14

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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