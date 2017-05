ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Такума Сато выиграл 101-ю в истории Инди 500 Такума Сато из команды Andretti Autosport выиграл 101-ю в истории гонку 500 миль Индианаполиса, став первым японским победителем в истории легендарной гонки. В конце гонки Сато, который большую часть гонки провёл среди лидеров, выиграл сражение за победу у Элио Кастроневеса, трёхкратного победителя Инди 500. «Невероятные ощущения, – сказал Такума Сато. – Элио ехал очень чисто, и я доверял ему в этой борьбе. Это была фантастическая гонка. У меня здесь было неоконченное дело после 2012 года». В 2012 году Такума Сато, тогда выступавший за команду Rahal Letterman Lanigan Racing, на последних кругах сражался за победу с Дарио Франкитти, но разбил машину после рискованного манёвра в первом повороте на последнем круге.



Такума Сато, Элио Кастроневес и Эд Джонс

Сато захватил лидерство на 195-м круге, после последнего рестарта на 188-м, опередив Чилтона, который был на альтернативной тактике, и Элио Кастроневеса. Элио, сражавшийся за возможную четвертую победу в Инди 500, надеялся, что, уступив позицию Сато, он сможет догнать японца под конец, но ему не удалось этого сделать. В очередной раз он был шаге от возможной четвёртой победы. В начале гонки Кастроневес едва не стал участником аварии между Джеем Ховардом и Скоттом Диксоном, когда машина новозеландца буквально пролетела над ним, а сам бразилец чудом увернулся от столкновения, потерял закрылок на защите заднего колеса и задел, внутреннюю стену. Авария произошла на 53-м круге дистанции, когда Джей Ховард оказался на червячках отработанной резины на внешнем радиусе, куда его, как он сам сказал, выдавил Райан Хантер-Рей, опережая на круг. Ховард не смог избежать контакта со стеной, его развернуло и в него на полной скорости врезался Скотт Диксон, машина которого взлетела и перевернулась в воздухе. При приземлении на внутреннее ограждение перед вторым поворотом на его машине вырвало коробку передач и заднюю осень, а сама машина разорвала оградительную металлическую сетку. К счастью, оба пилота не получили травм в этом серьёзной аварии.



Эд Джонс, лучший новичок Инди 500 2017

Эд Джонс из команды Dale Coyne Racing в конце гонки за счёт альтернативной тактики оказался среди лидеров и финишировал третьим, став лучшим из четырёх новичков. Действующий чемпион молодёжной серии IndyLights, обогнавший Чилтона, отметил, что не мог дать бой под конец Сато и Кастроневесу из-за большего угла атаки крыльев. Финиш Макса Чилотона на четвёртой позиции стал его лучшим результатом в карьере в серии IndyCar. Победитель 2013 года Тони Канаан замкнул топ-5. Михаил Алёшин закончил гонку 13-м. Почти всю гонку пилот программы SMP Racing провёл на грани топ-10 и имел хорошие шансы закончить гонку в десятке, но во время рестарта на 134-м круге в первом повороте на него снесло Эда Карпентера, в результате чего на автомобиле москвича оказался серьёзно повреждён правый понтон. На пит-стопе машину заклеили изолентой, и Михаил смог довести её до финиша. I was happy to finish that one with SO much damage.../Я рад финишировать эту гонку с ТАКИМИ повреждениями... #spmindycar #indycar #smpracing pic.twitter.com/91nhfvpLqu — Mikhail Aleshin (@mikhailaleshin) May 28, 2017

Фернандо Алонсо проводил отличную гонку и сражался как опытный боец. Потеряв несколько позиций на старте, испанец смог прорваться на третье место после первых пит-стопов и уже на 37-м круге он в первый раз вышел в лидеры. Вплоть до жёлтого флага на 137-м круге дистанции основное сражение в первой тройке шло между напарниками по команде Andretti – Райаном Хантером-Реем, Фернандо Алонсо и прошлогодним победителем Александром Росси. На 136-м круге дистанции Райана Хантера-Рея подвёл мотор Honda. Это вызвало шестой жёлтый флаг. На пит-стопе механик Александра Росси, дозаправлявший машину, долго не мог попасть шлангом в горловину бака, и калифорниец принял рестарт лишь 21-м.



Фернандо Алонсо

Кроме того, четвёртый, пятый и шестой жёлтые флаги, появившиеся почти подряд, перемешали карты и дали шанс пилотам, находившимся на альтернативной тактике. Во время рестарта на 147-м круге лидировал Чилотон впереди Кимболла и Хильдебранда. Алонсо был десятым. На 166-м круге сизый дым появился из-под кожуха двигателя машины Чарли Кимболла, которого также подвёл мотор Honda. Под жёлтым флагом прошли финальные пит-стопы, которые выровняли по циклу остановок практически весь пелетон. Алонсо рестартовал девятым и к 177-му кругу стал седьмым, но и на машине испанца сгорел мотор Honda, из-за чего он сошёл. Алонсо провёл очень хорошую гонку, и имел все шансы в конце посражаться за победу и финишировать в пятёрке. В гонке он лидировал 27 кругов, став третьим по этом показателю после Чилтона и Хантера-Рея.



Авария Джеймса Дэвисона и Ориоля Сервии

Также стоит отметить выступление в этой гонке австралийца Джеймса Дэвисона, который заменял травмированного Себастьяна Бурдэ за рулём машины №18 команды Dale Coyne Racing. Дэвисон стартовал с последнего 33-го места. Шасси, на котором он выступал, собрали буквально за один день, в команде переделали машину для дорожных и городских трасс под скоростной овал. При этом пришлось пойти на некоторые компромиссы из-за нехватки запчастей. Кроме того, на машину Дэвисона поставили заднее крыло старого образца, которое генерировало больше прижимной силы, чтобы ему было легче прорываться. За счёт альтернативной тактики в последней четверти гонки он был в лидирующей группе. Дэвисон, проводивший третью Инди 500 в карьере, потерял несколько позиций после рестарта на 171-м круге. А во время рестарта на 183-м круге его подтолкнул Ориоль Сервия, что привело к цепной реакции и аварии, по итогам которой гонку закончили не только Дэвисон и Сервия, но также Джеймс Хинчклифф и Уилл Пауэр. Кроме них участником инцидента стал Джозеф Ньюгарден. 101-я в истории Инди 500 выдалась насыщенной и богатой на события. Следующие гонки серии IndyCar пройдут уже в ближайшие выходные. Это будет сдвоенный этап на городской трассе в Детройте. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Результаты гонки - 200 кругов

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Такума Сато

Andretti Autosport

3:13.03,3584

2.

Элио Кастроневеc

Team Penske

+0,2011

3.

Эд Джонс

Dale Coyne Racing

+0,5278

4.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

+1,1365

5.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

+1,6472

6.

Хуан-Пабло Монтойя

Team Penske

+1,7154

7.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

+2,4222

8.

Марко Андретти

Andretti Autosport with Yarrow

+2,5410

9.

Габби Чавес

Harding Racing

+3,8311

10.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises

+4,5319

11.

Эд Карпентер

Ed Carpenter Racing

+4,6228

12.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

+5,0310

13.

Михаил Алёшин

Schmidt Peterson Motorsports

+5,6993

14.

Симон Пажно

Team Penske

+6,0513

15.

Себастьян Сааведра

Juncos Racing

+12,6668

16.

Джей Эр Хильдебранд

Ed Carpenter Racing

+33,2191

17.

Пиппа Манн

Dale Coyne Racing

-1 круг

18.

Спенсер Пигот

Juncos Racing

-6 кругов

19.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

-14 кругов

20.

Джеймс Дэвисон

Dale Coyne Racing

-17 кругов/НФ

21.

Ориоль Сервия

Rahal Letterman Lanigan Racing

-17 кругов/НФ

22.

Джеймс Хинчклифф

Schmidt Peterson Motorsports

-17 кругов/НФ

23.

Уилл Пауэр

Team Penske

-17 кругов/НФ

24.

Фернандо Алонсо

McLaren-Honda-Andretti

-21 круг/НФ

25.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

-21 круг/НФ

26.

Зак Вич

A.J. Foyt Enterprises

-45 кругов/НФ

27.

Райан Хантер-Рей

Andretti Autosport

-64 круга/НФ

28.

Сэйдж Кэрам

Dreyer & Reinbold Racing

-75 кругов/НФ

29.

Бадди Лазье

Lazier Racing Partners

-82 круга/НФ

30.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

-135 кругов/НФ

31.

Джек Харви

Michael Shank Racing with Andretti Autosport

-135 кругов/НФ

32.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

-148 кругов/НФ

33.

Джей Ховард

Schmidt Peterson Motorsports

-155 кругов/НФ



Положение в личном зачете

Поз.

Пилот

Очки

1.

Элио Кастроневеc

245

2.

Симон Пажно

234

3.

Такума Сато

234

4.

Скотт Диксон

234

5.

Александр Росси

190

6.

Тони Канаан

188

7.

Уилл Пауэр

186

8.

Джозеф Ньюгарден

186

9.

Эд Джонс

185

10.

Джеймс Хинчклифф

170

11.

Макс Чилтон

170

12.

Райан Хантер-Рей

152

13.

Джей Эр Хильдебранд

148

14.

Марко Андретти

147

15.

Грэм Рейхол

144

16.

Себастьян Бурдэ

136

17.

Михаил Алёшин

134

18.

Карлос Муньос

133

19.

Эд Карпентер

105

20.

Чарли Кимбол

99

21.

Спенсер Пигот

95

22.

Хуан-Пабло Монтойя

93

23.

Конор Дэли

88

24.

Габби Чавес

53

25.

Фернандо Алонсо

47

26.

Ориоль Сервия

40

27.

Себастьян Сааведра

33

28.

Пиппа Манн

32

29.

Джей Ховард

24

30.

Зак Вич

23

31.

Сэйдж Кэрам

23

32.

Джеймс Дэвисон

21

33.

Джек Харви

17

34.

Бадди Лазье

14

