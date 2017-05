ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо сошел в «Инди 500» из-за отказа мотора Honda Фернандо Алонсо не добрался до финиша в «Инди 500» из-за отказа двигателя Honda. Испанец, претендовавший даже на победу в знаменитой гонке, за 20 кругов до финиша был вынужден сойти с дистанции из-за поломки двигателя Honda. REPLAY: @alo_oficial has smoke coming from the 29 car #Indy500 #INDYCAR https://t.co/1I2Xejdij6 pic.twitter.com/mIuA4rMG38 — IndyCar Series (@IndyCar) 28 мая 2017 г.

Гонка только что завершилась, победителем стал бывший пилот Формулы 1 японец Такума Сато. Михаил Алешин финишировал 13-м.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:51 | Категория: Все новости » Спорт

