Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Иван Штыль выиграл «золото» и «бронзу» на этапе Кубка мира в Венгрии

Иван Штыль выиграл «золото» и «бронзу» на этапе Кубка мира в Венгрии
Известный приморский каноист, призер Олимпийских игр Иван Штыль успешно выступил на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в г. Сегед (Венгрия).



Российский экипаж Иван Штыль - Виктор Мелантьев стал победителем на дистанции 500 м в каноэ-двойке с результатом 1.39,605 сек. Вторыми финишировали украинцы (1.41,158 сек.), третьими – испанцы (1.41,497 сек.).



Бронзовую награду в копилку сборной России Штыль завоевал в каноэ-одиночке на дистанции 200 м, где он показал третье время (38,415 сек.). Конкуренция в спринте была запредельная. В финальном заезде шесть первых гребцов разделяли сотые и тысячные доли секунды, все они пересекли финишную отметку в промежутке менее одной секунды - от 38,008 до 38,823 сек.



Стоит отметить, что заслуженный мастер спорта из Владивостока Иван Штыль - один из самых титулованных российских гребцов, он является бронзовым призером Олимпийских игр, 12-кратным чемпионом мира и 12-кратным чемпионом Европы.



Сейчас Иван начнет подготовку к Чемпионату России по гребле на байдарках и каноэ, который состоится на канале Крылатское в Москве с 14 по 18 июня, где сильнейшие гребцы страны будут бороться за путевки на Чемпионаты мира и Европы.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Фото из личного архива Ивана Штыля

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
«Адмиральские» мастер-классы проведут для юных хоккеистов Уссурийска
31-01-2017, 19:04, Спорт
В пятницу, 10 февраля, тренеры ДЮСШ «Адмирал» проведут на пришкольных хоккейных коробках уроки мастерства для мальчишек из Уссурийска В гости к уссурийцам приедут Михаил Злобин и Кирилл Круглицкий....
Подробнее
Чемпионат и первенство СДВ по киокусинкай соберут во Владивостоке сильнейших каратистов
6-02-2015, 06:58, Спорт
8 февраля в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) стартуют чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по киокусинкай карате-до. Награды оспорят сильнейшие...
Подробнее
«Адмирал» вернулся домой после выездной серии
7-09-2015, 00:58, Спорт
Сегодня, 6 сентября, команда хоккейного клуба "Адмирал" вернулась домой после пятиматчевой выездной серии. На счету "моряков" три победы и два поражения. На железнодорожном вокзале Владивостока...
Подробнее
Цитаты накануне Гран При Италии: Force India
2-09-2014, 01:09, Спорт
Нико Хюлькенберг: Нас ждёт потрясающий уик-энд: мне нравится город, люди и трасса. В Монце царит просто замечательная атмосфера. Болельщики и богатая история гонок буквально заряжают вас энергией....
Подробнее
Ирландец Роберт Баррабл выигрывает квалификацию домашнего ралли!
3-04-2015, 15:56, Спорт
Квалификацию ралли Ирландия выиграл местный пилот Роберт Баррабл...
Подробнее
Стадион «Строитель» приглашает всех на каток
23-12-2014, 09:44, Спорт
Каток стадиона «Строитель» вновь начал свою работу. Стадион продолжает радовать горожан и приглашает всех желающих покататься на коньках. По распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарева, каток вот...
Подробнее
Участники соревнований по гребле на лодках-дракон выбрали
27-05-2016, 21:49, Спорт
В администрации Владивостока состоялась жеребьевка команд на соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». Как отметили в управлении по делам молодежи администрации краевой столицы, в этом году...
Подробнее
7 ноября «Спартак-Приморье» принимает «Урал»
7-11-2016, 10:52, Спорт
В понедельник, 7 ноября, «Спартак-Приморье» в рамках чемпионата Суперлиги на своем паркете примет «Урал» из Екатеринбурга. Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. ...
Подробнее
Джолион Палмер: Сегодняшний результат доказал, что успех в Хоккенхайме был не случайным
28-08-2016, 15:43, Спорт
Пилот Renault Джолион Палмер во второй гоночный уик-энд подряд сумел пробиться во второй сегмент квалификации, заняв 14-е место. Тем не менее британец будет стартовать 13-м из-за штрафа Эстебана...
Подробнее
Карлос Сайнс: Алонсо не уйдет из Формулы 1 в 2016 году
5-10-2015, 19:57, Спорт
Испанский гонщик Фернандо Алонсо заявил, что его слова нередко неправильно трактуются общественностью, поскольку ему приходится делиться своими мыслями в эмоциональные моменты....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU