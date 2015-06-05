Первая «Гонка Героев» пройдет в живописном арт-парке Приморья

В субботу, 27 мая, на территории арт-парка «Штыковские пруды» пройдет «Гонка Героев. Новая высота»

Популярный забег с препятствиями впервые пройдет в Приморском крае в новом формате.

Основной формат участия в мероприятии - массовый старт. Участники стартуют волнами по 150-200 человек с интервалом в полчаса.

Другой вариант участия - чемпионат, в котором будет идти борьба за денежный приз под наблюдением профессиональных судей.

Преодолеть нужно будет живописную 9-километровую трассу и свыше 20 препятствий, многие из которых участники впервые увидят именно в новом формате «Гонки Героев».

Сами препятствия разработаны таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. Герои преодолевают «рукоходы», тоннели и даже целые «полосы разведчика».

Для участников, зрителей и болельщиков во время каждого забега работает фан-зона нового формата со спортивными и детскими активностями. На мероприятии можно пострелять из лука и арбалета, узнать больше о вкусной и полезной еде, получить советы от кроссфит-специалистов, посетить детскую зону, поиграть в настольные игры, сделать гравировку на памятном жетоне и еще тысячу увлекательных вещей, доступных на этом масштабном спортивном фестивале

Новый формат популярного забега с препятствиями станет отличной альтернативой многим видам активного отдыха. «Гонка Героев. Новая высота» - это проводник в мир бега и здорового образа жизни, доступный каждому городскому жителю.





Всю дополнительную информацию по продукту можно найти на сайте лигагероев.рф и в соц.сетях проекта (@gonka_vladivostok, @heroleague и другие)





Пресс-служба «Гонки Героев»