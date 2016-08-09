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Lamborghini не хочет делать электромобили - автоновости

Lamborghini не хочет делать электромобили - автоновостиLamborghini не хочет делать электромобили

Автор фото: фирма-производитель

Итальянская Lamborghini решила пойти против модных тенденций: в компании говорят, что электромобили не соответствуют ее философии, поэтому суперкары с быком на логотипе до последнего будут производиться с традиционными двигателями V12. К тому же электрические спортивные автомобили получаются слишком дорогими

«Что касается подзаряжаемых гибридов или электромобилей, то их вес и размеры пока не позволяют нам использовать эти технологии в спортивных автомобилях», — заявил в одном из интервью руководитель отдела исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реггиани.

Глава компании Стефано Доменникали пошел еще дальше и заявил, что компания как можно дольше сохранит статус производителя суперкаров с традиционными двигателями. «Что касается гибридизации в сегменте суперкаров, я считаю, что у нас в запасе есть еще несколько лет, чтобы сохранить нынешние двигатели V10 и V12», — заявил он.

Слова топ-менеджеров опровергают слухи о том, что Lamborghini совместно с материнской компанией Audi работает над созданием электрического суперкара. Он мог бы стать четвертой моделью в гамме итальянского производителя.

Пока же единственной моделью Lamborghini с гибридным двигателем будет кроссовер Urus. Он получит силовую установку, которая демонстрировалась на концепте Astrion (на фото). Благодаря двигателю внутреннего сгорания и нескольким электромоторам ее мощность может превышать 650 л.с.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:40      |      Категория:  Автоновости
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