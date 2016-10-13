ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Норберт Мичелис выиграл квалификацию на Нордшляйфе Пилот Honda Норберт Мичелис опередил представителя Volvo Ника Катсбурга всего на 0,6 секунды по итогам квалификации на 26-километровом кольце Нордшляйфе. После обеда температура на трассе возросла, из-за чего гонщики ехали медленнее, чем в утренней тренировке. Мичелис проехал круг по Нордшляйфе за 8.38,072, опередив Катсбурга на 0,602 секунды. Ник в своей заключительной попытке ехал с опережением графика венгра, однако на последнем секторе у него случился прокол передней правой шины, из-за чего голландцу пришлось сбрасывать скорость. Третье место в квалификации завоевал Роб Хафф, опередив в своей последней попытке лидера общего зачета сезона-2017 Тьягу Монтейру, на Honda Civic которого возникла проблема с амортизатором. Тед Бьорк продемонстрировал пятый результат, а его напарник по Volvo Нестор Жиролами улучшал свой показатель на последнем быстром круге, однако по радио команда попросила латиноамериканца сбросить скорость, так как у него в кармане уже было десятое место, позволяющее начать гонку открытия на Нордшляйфе с поул-позиции. Места с шестого по девятое распределили Том Чилтон, Том Коронель, Меди Беннани и Эстебан Геррьери. Таким образом, первый ряд стартового поля гонки открытия будет исключительно аргентинским. Пилоты RC Motorsport Янн Эрлахер и Кевин Глизон, выступающие на Lada Vesta, довольствовались 12-й и 14-й позицией соответственно. В дуэли производителей победу отпраздновала Volvo, несмотря на то, что на автомобиле Ника Катсбурга присутствовали вибрации. Трио из Polestar Cyan Racing Катсбург/Бьорк/Жиролами проехало круг за 9.01,992, однако результат Honda был еще хуже. Механики Honda не успели починить амортизатор на Civic Монтейру, из-за чего Тьягу, Норберт и Рио Мичигами уступили соперникам почти 20 секунд.



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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