Норберт Мичелис выиграл квалификацию на Нордшляйфе
Пилот Honda Норберт Мичелис опередил представителя Volvo Ника Катсбурга всего на 0,6 секунды по итогам квалификации на 26-километровом кольце Нордшляйфе.После обеда температура на трассе возросла, из-за чего гонщики ехали медленнее, чем в утренней тренировке. Мичелис проехал круг по Нордшляйфе за 8.38,072, опередив Катсбурга на 0,602 секунды.Ник в своей заключительной попытке ехал с опережением графика венгра, однако на последнем секторе у него случился прокол передней правой шины, из-за чего голландцу пришлось сбрасывать скорость.Третье место в квалификации завоевал Роб Хафф, опередив в своей последней попытке лидера общего зачета сезона-2017 Тьягу Монтейру, на Honda Civic которого возникла проблема с амортизатором.Тед Бьорк продемонстрировал пятый результат, а его напарник по Volvo Нестор Жиролами улучшал свой показатель на последнем быстром круге, однако по радио команда попросила латиноамериканца сбросить скорость, так как у него в кармане уже было десятое место, позволяющее начать гонку открытия на Нордшляйфе с поул-позиции.Места с шестого по девятое распределили Том Чилтон, Том Коронель, Меди Беннани и Эстебан Геррьери. Таким образом, первый ряд стартового поля гонки открытия будет исключительно аргентинским.Пилоты RC Motorsport Янн Эрлахер и Кевин Глизон, выступающие на Lada Vesta, довольствовались 12-й и 14-й позицией соответственно.В дуэли производителей победу отпраздновала Volvo, несмотря на то, что на автомобиле Ника Катсбурга присутствовали вибрации.Трио из Polestar Cyan Racing Катсбург/Бьорк/Жиролами проехало круг за 9.01,992, однако результат Honda был еще хуже. Механики Honda не успели починить амортизатор на Civic Монтейру, из-за чего Тьягу, Норберт и Рио Мичигами уступили соперникам почти 20 секунд. fiawtcc.com Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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