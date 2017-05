ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Себастьян Бурдэ планирует вернуться за руль до конца сезона В четверг Себастьян Бурдэ, попавший в серьезную аварию во время субботней квалификации Инди 500, в которой он получил переломы таза и правого бедра, был выписан из больницы. Четырёхкратный чемпион серии ChampCar восстанавливается достаточно быстро. Теперь ему предстоит пройти курс реабилитации. И хотя в команде Dale Coyne Racing считают, что Бурдэ не вернётся за руль гоночной машины в этом году, это всё же будет зависеть от состояния его здоровья. Сейчас у докторов уже есть план по восстановлению физической формы француза. «Процесс восстановления Себастьяна идёт невероятно быстро, учитывая характер его переломов и то, насколько сильной была его авария, – сказал медицинский консультант IndyCar и хирург-ортопед Кевин Шиид. Он уже ходит на костылях, он в хорошем расположении духа, и у него хорошее самочувствие. Мы думаем, его кости срастутся примерно через восемь недель, и тогда он сможет нагружать правую ногу. До этого, мы сможем работать над реабилитацией области бедра, над усилением мышц и работой суставов в области таза». I walked out of the hospital today. On to rehab now! pic.twitter.com/bwTOsBNDaD — Sebastien Bourdais (@BourdaisOnTrack) May 24, 2017

Гонщик команды Dale Coyne Racing, которого в Инди 500 заменит австралиец Джеймс Дэвисон, намерен вернуться за руль во время финала сезона в Сономе. «Я очень рад, что стою на ногах, и хорошо, что я могу ходить, пусть пока и на костылях, – сказал Бурдэ. – Я очень благодарен всем в госпитале Health Methodist и бригаде спасателей Холматро, всем в команде Dale Coyne Racing за то, что они помогли мне встать на ноги так быстро после такой аварии. Впереди у меня длинный путь восстановления. Только через шесть недель я смогу нагружать правую гонку и опираться на неё при ходьбе. Но после этого всё будет гораздо проще. Я очень жду того дня, когда смогу вернуться за руль машины, и надеюсь, что это произойдет до окончания сезона. Хочу поскорее увидеть всех на трассе». Себастьян Бурдэ потерял контроль над машиной в середине второго поворота во время третьего из четырёх кругов субботней квалификации, при этом первые два круга он прошёл очень быстро и претендовал на первое место. Машина влетела в стену под очень неудачным углом, а перегрузка при аварии составила больше 100 G. Авария Бурдэ почти один в один напоминает аварию, в которой 15 мая 1982 года погиб Гордон Смайли. К счастью, современные меры безопасности, такие как усиленный монокок, поглащающие эгнергию барьебы SAFER и система HANS, сохранили жизнь Бурдэ в этой очень серьёзной и страшной аварии. Среди них несколько мер, которые были направлены на усиление кокпита в последние 5 лет после нескольких аварий, произошедших начиная с 2012 года, одна из которых с участием самого Бурдэ и Джозефа Ньюгардена случилась в Сономе в 2012 году. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Пока паддок Формулы 1 наслаждается заслуженным летними каникулами, Эд Стро оценивает успехи пилотов по итогам первой половины чемпионата... Подробнее 12 июня во Владивостоке пройдёт открытый турнир по спортивному ножевому фехтованию "Приморский клинок-5". "Приморский клинок" - это крупнейший ножевой турнир на Дальнем Востоке, раз за разом... Подробнее Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель принял участие в викторине Grill The Grid, которая проводится официальным сайтом Формулы 1… Как называлась твоя первая чемпионская машина? Себастьян... Подробнее В пятницу, 27 января, «Спартак-Приморье» начнет трехматчевую домашнюю серию встречей чемпионата Суперлиги с «Иркутом». Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем... Подробнее Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал об ожиданиях от своей первой гонки в Монце в статусе пилота Ferrari. «Конечно, с Монцей у меня связано много приятных воспоминаний, мне всегда... Подробнее В субботу, 10 сентября, в приморской столице стартует чемпионат города по стендовой стрельбе «Золотая осень». Его организует управление развития физической культуры и массового спорта администрации... Подробнее Накануне Александр Голубчиков вернулся из Китая и рассказал о своей поездке к нашим соседям. По словам руководителя ФК «Луч-Энергия», визит в Шанхай прошёл успешно, и стороны договорились о... Подробнее Действующий чемпион TCR Стефано Комини возглавил первую тренировку уик-энда в Португалии. Гонщик Leopard Racing проехал свой лучший круг за 2.02,233, что позволило ему опередить Джанни Морбиделли на... Подробнее На финишной прямой совместный конкурс для поклонников Формулы 1 от AUTOSPORT.com.ru и Сочи Автодрома. Главными призами станут билеты на Гран При России 2014 года! Предлагаем вашему вниманию шестой... Подробнее Российский пилот команды Red Bull Racing Даниил Квят призвал Renault переходить от слов к делу в области улучшения надежности двигателей... Подробнее