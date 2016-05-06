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Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке

Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке
Турнир по самому жесткому и бескомпромиссному виду единоборств собрал несколько десятков спортсменов. Зрелищные поединки прошли в спорткомплексе «Олимпиец».



Своих спортсменов выставили семь владивостокских клубов. Эти соревнования хоть и не отборочные, но победу в них одержать также сложно, как и на краевом чемпионате. Все бойцы готовились серьезно, ведь проиграть на глазах у своих друзей не хотелось никому.



Владислав Ясин, руководитель федерации смешанного боевого единоборства ММА г. Владивостока: «Данный турнир проводится в формате – участники до кандидатов в мастера спорта, то есть первый, второй, третий разряд. Это делается для того, чтобы больше молодежи имели соревновательный опыт, для того, чтобы дальше, взвесив свои силы уже участвовать в более весомых соревнованиях».



Для большинства спортсменов турнир стал первым боевым крещением. Одно дело, когда проводишь спарринги на тренировках в клубе и совсем другое – когда участвуешь в турнире. Сначала победу нужно одержать над собой – чтобы просто выйти в ринг.


Мухамед Халматов, участник турнира, клуб «Берсерк»: «Достойные соперники, драйв, экстра-раунд еще был, думал забрал, но судьи все решают, так вот вышло. Для меня борьба намного больше помогает, там дыхалка, еще и бороться, я себя нормально чувствую, даже в экстра-раунде, третьем раунде нормально было».



Многие приходят в ММА, имея базовую подготовку в различных единоборствах. Владимир Цой несколько лет занимался кикбоксингом и тайским боксом, прежде чем попробовать себя в смешанном стиле. Всего полгода интенсивных тренировок и вот, первая победа в турнире.



Владимир Цой, участник турнира, клуб «Гладиатор»: «Конкуренция хорошая, в первом бое хороший соперник был, но получилось выиграть досрочно. Тяжело тренировались, спасибо тренерам – Сайгиду Алибекову, Джамалу Курбанову, это все благодаря им за такой короткий срок я выступаю».



Несмотря на острую конкуренцию, в общекомандном зачете первое место безоговорочно завоевал клуб «Гладиатор», вторым стал «Квадра-Т» и на третьем – «Берсерк». За лето спортсмены отдохнут и наберутся сил, чтобы с началом нового сезона принять участие уже в чемпионате Владивостока.



Елена Ритус, Вести. Приморье



Победители и призеры Кубка г. Владивостока по смешанному боевому единоборству (ММА)



Категория 61,2 кг 16-17 лет:

1. Латипов Алишер, ск «Гладиатор» - одержал победу удушающим приемом в 1 раунде.

2. Хасанов Мансур, ск «Берсерк»

Мужчины 18 лет и старше

Категория 56,7 кг:

1. Дюльгер Артур, ск «Гладиатор» - одержал победу ввиду отказа секунданта соперника продолжить бой.

2. Авдалян Севак, ск «Гладиатор»

3. Цой Дмитрий, ск «Гладиатор»

3. Халматов Шермахаммаджон, ск «Берсерк»

Категория 61,2 кг 18 лет:

1. Цой Владимир, ск «Гладиатор» - одержал победу ввиду снятия соперника врачом

2. Бойко Алексей, ск «Квадра-Т»

3. Рословец Вячеслав, ск «Арт Файт»

Категория 65,8 кг:

1. Гёзалян Араик, ск «Боец» - одержал победу единогласным решением судей

2. Патрин Богдан, ск «Гладиатор»

3. Климчук Артур, ск «Гладиатор»

3. Ковалёв Григорий, ск «Гладиатор»

Категория 70,3 кг:

1. Сивоха Гордей, ск «Гладиатор» - одержал победу ввиду снятия соперника врачом

2. Рытов Роман, ск «Гладиатор»

3. Мухамедшин Эрнест, ск «Гладиатор»

3. Шувалов Максим, ск «Гладиатор»

Категория 77,1 кг:

1. Скороход Павел, ск «Квадра-Т» - одержал победу решение большинства судей

2. Мамеян Максим, ск «Гладиатор»

Категория 84 кг:

1. Войцеховский Степан, ск «Квадра-Т» - одержал победу болевым приемом в 1 раунде

2. Зарафа Алексей, ск «Гладиатор»

3. Гаджиев Магомед, ск «Берсерк»

3. Донич Антон, ск «Булат»

Категория 93 кг:

1. Иваненко Матвей, ск «Гладиатор» - одержал победу ввиду снятия соперника врачом

2. Хегай Виталий, ск «Гладиатор»

3. Савин Вадим, ск «Арт Файт»



Специальных призов удостоены:

За волю к победе – Мамеян Максим

За лучшую технику – Гёзалян Араик



Пресс-служба федерации СБЕ ММА Приморского края





Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 18:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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