Российский Ford Focus стал лучше сопротивляться грязи - автоновости

В конструкцию Ford Focus, выпускаемого на Всеволожском заводе СП Ford Sollers внесен ряд изменений, которые должны повысить комфортность и безопасность в условиях эксплуатации на российских дорогах

Так, была увеличена зона очистки лобового стекла с водительской стороны. Рабочая зона щетки стеклоочистителя увеличена на 30 мм в верхней части хода щетки и на 16 мм – в нижней. Увеличение сектора обзора достигнуто за счет изменения геометрии поводка щетки и обновления программного обеспечения для электромотора привода щеток. Это изменение отсутствует на других рынках.

В салоне теперь используется ткань обивки c гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами. Благодаря особой пропитке, обивка сидений эффективно сопротивляется намоканию и загрязнению, в том числе напитками и продуктами питания. Ткань дольше сохраняет привлекательный вид, повышается ее долговечность. Новая ткань, которая прошла успешные испытания на других моделях Ford, поставляется на завод из Европы.

Новые стеклоочистители начнут устанавливать на все Ford Focus, выпускаемые на заводе Ford Sollers, с 25 мая 2017 года, ткань для обивки сидений используется уже сегодня.