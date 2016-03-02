Себастьян Феттель: Мы могли выиграть все пять гонок
Пилот Ferrari Себастьян Феттель считает, что у красной команды есть хорошие шансы на победу на Гран При Монако, где она не выигрывала на протяжении последних 16 лет.Последний успех на улицах Монако Скудерия отпраздновала, когда тут победил Михаэль Шумахер в 2001-м.«Необходимо войти в хороший ритм и доверять своей машине, но для этого нужно найти правильные настройки, – сказал Себастьян. – Самое важное то, что мы могли выиграть пять гонок из пяти. Их итог мог быть иным, но этого не случилось. Иногда тебе везет, иногда – нет. Впереди длинный сезон, и удача важна, но важнее всего оставаться в бою.У нас в распоряжении сильная машина, мы все делаем правильно, поэтому волноваться не о чем. Мы заслужили те очки, которые заработали, но нам нужно быть еще лучше. Мы готовы смотреть в будущее и двигаться вперед».Напомним, что в общем зачете сезона 2017 года Феттель опережает Льюиса Хэмилтона на шесть очков, а в Кубке конструкторов Ferrari отстает от Mercedes на девять зачетных баллов.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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