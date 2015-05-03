Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Гонки под парусом» украсили программу выставки «Vladivostok Boat Show»

«Гонки под парусом» украсили программу выставки «Vladivostok Boat Show»
В программе международной «Vladivostok Boat Show» помимо выставки яхт, катеров, водно-моторной техники, различных мастер-классов и развлекательных мероприятий на протяжении двух дней проводилась серия любительских регат «Гонка под парусом». В гонке мог принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.

Регата проходила в бухте Федорова, недалеко от обширной береговой зоны, с которой можно было наблюдать за соревнованиями.


«Мы открываем прекрасный, зрелищный и азартный сезон, – поделился один из участников регаты Анатолий. – «Гонка под парусом», действительно, объединила лучших яхтсменов города, показала гостям выставки всю красоту и уникальность парусного спорта. Надеюсь, в следующем году будет еще больше участников, и проект продолжит реализовываться».



По отзывам новоявленных яхтсменов, все они остались под неизгладимыми впечатлениями, а организаторы сообщили, что постараются в дальнейшем сделать гонки еще зрелищнее: помимо того, что регата вновь будет проходить вблизи от берега, планируются прямые включения на большой монитор камер, установленных на яхтах, что позволит зрителям следить за регатой практически с эффектом присутствия.



Виталий Петров, ИА СпортПриморье, фото автора

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Audi выиграла гонку
3-05-2015, 13:46, Спорт
Команда Audi одержала в Спа вторую кряду победу в чемпионате мира по гонкам на выносливость, где лучшим оказался экипаж в составе Андре Лоттерера, Марселя Фэсслера и Бенуа Трелуйе. Несмотря на то,...
Подробнее
Уход Red Bull всё более вероятен
10-10-2015, 19:42, Спорт
Последние новости из Сочи указывают на то, что Формула 1 всё ближе к уходу компании Red Bull и двух ее команд из спорта со следующего сезона. В пятницу представители Red Bull провели переговоры с...
Подробнее
Обзор игр 2 тура
17-10-2015, 05:45, Спорт
«Медведи» - «Спарта-Вольфрам» 5:1 В среду, 14 октября, матчем «Медведи» - «Спарта-Вольфрам» завершался 2 тур отборочного этапа «Любитель 40+» в Приморье. «Медведи» в 1 туре на выезде нанесли...
Подробнее
Волейболистки «Автодор-Метара» одержали трудную победу
24-03-2014, 16:40, Спорт
Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд «Приморочка» (Приморский край) - «Автодор-Метар» (Челябинск) 2:3 (21:25, 26:24, 25:21, 17:25, 11:15) «Приморочка»: Чернышова - 23...
Подробнее
ДВФУ — бронзовый призер V Всероссийской летней Универсиады
5-08-2016, 09:56, Спорт
Дальневосточный федеральный университет занял третье общекомандное место в финале V Всероссийской летней Универсиады. ДВФУ подтвердил высокий уровень развития спорта в университете, став призером...
Подробнее
Перенесены матчи
23-12-2014, 14:46, Спорт
В связи с острым инфекционным заболеванием четырнадцати игроков основного состава «Адмирала», КХЛ в соответствии с пунктом 2 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ приняла решение об отмене матчей...
Подробнее
Vladivostok Boat Show 2017 станет частью Тихоокеанского туристского форума
29-03-2017, 15:02, Спорт
В этом году мероприятие станет частью программы форума, одной из его официальных площадок. Программа Третьего Тихоокеанского туристского форума будет состоять из трех основных блоков: деловой части,...
Подробнее
Александр Григорян:
5-06-2015, 22:08, Спорт
Российский тренер Александр Григорян высказал мнение, что "Ростов" и "Урал" еще не отстояли места в РФПЛ по итогам первых переходных матчей, а также прокомментировал слухи о своем возвращении в...
Подробнее
В Renault признают – время всё еще играет против них в соперничестве мотористов
15-07-2014, 21:17, Спорт
В Renault признают, что до сих пор расплачиваются за слишком позднее начало подготовки моторов V6 для нынешнего сезона Формулы 1. Старт сезона получился для французов сложным, и несмотря на все их...
Подробнее
В Сильверстоуне стартовал второй день тестов
13-07-2016, 18:56, Спорт
В 11:00 по московскому времени в Сильверстоуне стартовал второй день официальных тестов. В отличие от вторника, над автодромом светит яркое солнце. Но днём синоптики вновь не исключают осадков,...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU