«Гонки под парусом» украсили программу выставки «Vladivostok Boat Show»
В программе международной «Vladivostok Boat Show» помимо выставки яхт, катеров, водно-моторной техники, различных мастер-классов и развлекательных мероприятий на протяжении двух дней проводилась серия любительских регат «Гонка под парусом». В гонке мог принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.
Регата проходила в бухте Федорова, недалеко от обширной береговой зоны, с которой можно было наблюдать за соревнованиями.
«Мы открываем прекрасный, зрелищный и азартный сезон, – поделился один из участников регаты Анатолий. – «Гонка под парусом», действительно, объединила лучших яхтсменов города, показала гостям выставки всю красоту и уникальность парусного спорта. Надеюсь, в следующем году будет еще больше участников, и проект продолжит реализовываться».
По отзывам новоявленных яхтсменов, все они остались под неизгладимыми впечатлениями, а организаторы сообщили, что постараются в дальнейшем сделать гонки еще зрелищнее: помимо того, что регата вновь будет проходить вблизи от берега, планируются прямые включения на большой монитор камер, установленных на яхтах, что позволит зрителям следить за регатой практически с эффектом присутствия.
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