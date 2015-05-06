Даниил Квят: STR12 очень чувствительна к любым изменениям
Пилот Toro Rosso Даниил Квят рассказал о слабых сторонах шасси STR12 накануне старта гоночного уик-энда в Монте-Карло.«Наша машина очень чувствительна к изменениям, – цитирует россиянина Motorsportweek.com. – Как только автомобиль выпадает из нормального рабочего окна, это ведет к негативным последствиям, и мы платим за это высокую цену.Машину трудно держать в правильном рабочем окне – вы могли видеть это в Испании. У нас до сих пор нет ответов на то, почему так происходит. Неожиданно в гонке в Барселоне настройки машины изменились в лучшую сторону, и автомобиль стал более управляемым.Но я предпочитаю начинать уик-энд впереди и заканчивать его впереди.Очевидно, что мне придется пристально следить за всеми изменениями, которые команда будет вносить в машину – она настолько чувствительна, что все нужно делать очень осторожно».Кроме того, Даниил считает, что сейчас поставщик двигателей Renault уже может сосредоточиться на прибавке мощности, в то время как на старте кампании-2017 французский производитель был занят в основном надежностью собственной силовой установки.«База силовой установки вполне хорошая. Да, у нас возникло несколько проблем с надежностью, но их было немного. Теперь Renault достаточно стабильна в этой области. Я думаю, что в ближайшее время они начнут концентрироваться на мощности. Это именно то, что нам нужно сейчас», – резюмировал Квят.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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