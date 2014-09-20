ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Сверхбыстрый - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 17:07 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Пресс-служба крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» озвучила цены на премиальную модификацию универсала Lada Largus.... Подробнее Официальная презентация новинки состоится сегодня в 20:00 по Московскому времени (GMT+3).... Подробнее В России усиленно готовят почву для развития рынка электрокаров.... Подробнее Новый силовой агрегат из семейства EA211 Evo имеет все шансы стать заменой нынешнему 1,6-литровому «атмосфернику».... Подробнее Старт продаж новинки отечественного автопрома в Германии назначен на 21-ое февраля этого года.... Подробнее По итогам первого квартала этого года самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России стал Ford Focus, которых было продано 28,1 тысяч штук, что на 5% больше, чем годом ранее.... Подробнее Представители автомобилестроительного концерна Opel сообщили, что в 2017 году в серийное производство выйдет новый электромобиль немецкой марки.... Подробнее Автомобильные коврики, кроме защиты салона и багажника от грязи и пыли, являются элементом дизайна интерьера. Поэтому при их выборе необходимо учитывать общий стиль автомобиля. Специалисты советуют... Подробнее Автомобиль, спроектированный по мотивам классического британского спорткара, хоть и имеет небольшое сходств с оригиналом, но был полностью сконструирован специалистами российской компании DK Racing.... Подробнее Японский автопроизводитель Honda продемонстрировал в Шанхае новый концепт-кар, дизайн которого был разработан китайскими специалистами специально для КНР.... Подробнее