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Kia Picanto будет предлагаться в России в пяти комплектациях - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:55      |      Категория:  Автоновости
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