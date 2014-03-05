Kia Picanto будет предлагаться в России в пяти комплектациях - автоновости

Шведская компания Koenigsegg привезет на мотор-шоу в Женеву свой новый гиперкар One:1. Тираж новинки составит всего 6 экземпляров, все из которых, к слову, уже проданы клиентам. В названии гиперкара,...
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