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Счетная палата раскритиковала скидку на оплату штрафов - автоновости
26-12-2016, 09:09, Автоновости Немецкий хот-хэтч VW Golf R после обновления стал еще мощнее....
31-07-2016, 11:56, Автоновости Куда бы вы ни подались в России, будь то ее чуть ли не патриархальная глубинка или современный мегаполис, вы непременно встретите Nissan Almera Classic – этих машин дилеры японской марки продали...
4-02-2014, 06:04, Автоновости Японский автопроизводитель Toyota отзывает 264 автомобиля на российском рынке....
1-05-2014, 21:20, Автоновости Дунфэн Мотор Рус представили модели S30 и H30 Cross....
7-03-2014, 20:10, Автоновости Инженеры баварского концерна, согласно инсайдерской информации, приступили к ходовым испытаниям прототипа "заряженной" модели 2-й серии M2 Coupe....
14-12-2015, 00:49, Автоновости Через 35 лет в некоторых странах бензиновые и дизельные автомобили могут запретить....
5-08-2016, 23:41, Автоновости Nissan e-NV200 Solid Oxide Fuel-Cell дебютировал в Рио-де-Жанейро....
13-07-2014, 09:22, Автоновости Японский автопроизводитель Mazda возродит спорткар RX-8, выпуск которого прекратился в 2010 году....
17-10-2013, 17:50, Автоновости Уже к концу текущего года на дорогах Московской области появятся 50 современных комплексов, которые будут измерять скорость автомобилей, движущихся в обе стороны: как в столицу, так и выезжающих из...
12-04-2014, 00:50, Автоновости Спорткар производства тольяттинского автозавода выехал на тесты. Серийный выпуск автомобиля был налажен в марте на мощностях завода в Ижевске....