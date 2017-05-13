Seat Ibiza не получит «горячую» версию» - автоновости

На прошедшем общем собрании акционеров концерна Volkswagen AG многие потребовали придать огласке доклад с итогами расследования скандала, связанного с обманным программным обеспечением турбодизелей,...
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