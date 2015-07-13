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Jaguar показал универсал XF - автоновости
13-07-2015, 03:01, Автоновости Китайский рынок новых автомобилей продемонстрировал отрицательную динамику впервые за последние два года....
9-03-2015, 05:58, Автоновости Корейская компания Hyundai представила на автосалоне в Женеве обновленную версию компактвэна ix20....
6-03-2017, 17:05, Автоновости Менее чем за год бренд Porsche довел число версий модели Panamera второй генерации до десяти. Две самые свежие новинки мы испытали на дорогах Южной Африки ....
30-03-2015, 17:43, Автоновости Появилась новая информация о силовом агрегате гибридной версии российского бестселлера Lada Granta....
11-02-2017, 04:52, Автоновости Немецкий премиальный лифтбек получит 500-сильную гибридную установку....
27-12-2013, 01:30, Автоновости Срок службы любой топливной системы напрямую зависит от качества топлива и, прежде всего, степени его чистоты. Главным загрязнителем жидкого топлива является вода. Она может попасть в топливо при...
16-08-2014, 16:01, Автоновости Опубликован традиционный рейтинг самых экологичных автомобилей от немецкой Ассоциации перевозчиков Verkehrsclub Deutschland (VCD)....
19-04-2016, 17:40, Автоновости Компания Michelin представила в России сразу три новые шины для летнего сезона, получившие высокие оценки по итогам тестов независимых европейских центров TUV SUD и Dekra....
29-03-2014, 21:40, Автоновости Владельцев скутеров и мопедов пока не будут штрафовать за отсутствие водительских прав категории «М»....
20-09-2016, 20:41, Автоновости Начальная стоимость BMW X5 xDrive40e составляет 4 630 000 рублей....