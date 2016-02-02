ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Протеже McLaren-Honda Ландо Норрис завоевал поул-позиции во второй и третьей гонках европейской Формулы 3 в По. Для начала Ландо проехал два быстрых круга в районе 1.09,300, а затем установил ориентир на отметке в 1.09,085. Ближайшим преследователем Норриса в первой квалификационной группе стал Каллум Илотт, проигравший своему соотечественнику полсекунды. «Мы внесли некоторые коррективы в настройки машины. После пятничных сессий я знал, что мы можем прибавить, – цитирует Норриса AUTOSPORT.com. – После утренней гонки я уже гораздо лучше чувствовал автомобиль и мог ехать на полную. Стратегия команды сработала на отлично». Во второй квалификационной группе блистал Максимилиан Гюнтер, проехавший два круга за 1.09,4. Это дало возможность ему завоевать второе место на старте второй и третьей гонки. Лидер общего зачета сезона-2017 и триумфатор первого заезда в По Джоэль Эрикссон примет старт обоих воскресных заездов со второго ряда, на котором компанию ему составит Илотт. Третий ряд второй гонки разделят напарники по команде Hitech Ральф Арон и Никита Мазепин. Более того, эстонец и россиянин будут стартовать рядом друг с другом и в третьей гонке, но уже с четвертого ряда.

Результаты квалификации - Группа A

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

1.

Ландо Норрис

Carlin

1.09,085



2.

Каллум Илотт

Prema Powerteam

1.09,609

+0,524

3.

Ральф Арон

HitechGP

1.09,693

+0,608

4.

Харрисон Ньюи

Van Amersfoort Racing

1.09,752

+0,667

5.

Фердинанд Габсбург

Carlin

1.09,801

+0,716

6.

Джехан Дарувала

Carlin

1.09,828

+0,743

7.

Тадасуке Макино

HitechGP

1.09,894

+0,809

8.

Педро Пике

Van Amersfoort Racing

1.09,910

+0,825

9.

Дэвид Бекманн

Van Amersfoort Racing

1.10,055

+0,970



Результаты квалификации - Группа B

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

1.

Максимилиан Гюнтер

Prema Powerteam

1.09,435



2.

Джоэль Эрикссон

Motopark

1.09,550

+0,115

3.

Никита Мазепин

HitechGP

1.09,610

+0,175

4.

Джейк Хьюз

HitechGP

1.09,689

+0,254

5.

Джейк Деннис

Carlin

1.09,703

+0,268

6.

Джой Мэусон

Van Amersfoort Racing

1.09,746

+0,311

7.

Мик Шумахер

Prema Powerteam

1.09,930

+0,495

8.

Гуан Ю Чжоу

Prema Powerteam

1.09,935

+0,500

9.

Кейван Андрес

Motopark

1.10,444

+1,009

10.

Марино Сато

Motopark

1.10,456

+1,021

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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