Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду
Протеже McLaren-Honda Ландо Норрис завоевал поул-позиции во второй и третьей гонках европейской Формулы 3 в По.Для начала Ландо проехал два быстрых круга в районе 1.09,300, а затем установил ориентир на отметке в 1.09,085. Ближайшим преследователем Норриса в первой квалификационной группе стал Каллум Илотт, проигравший своему соотечественнику полсекунды.«Мы внесли некоторые коррективы в настройки машины. После пятничных сессий я знал, что мы можем прибавить, – цитирует Норриса AUTOSPORT.com. – После утренней гонки я уже гораздо лучше чувствовал автомобиль и мог ехать на полную. Стратегия команды сработала на отлично».Во второй квалификационной группе блистал Максимилиан Гюнтер, проехавший два круга за 1.09,4. Это дало возможность ему завоевать второе место на старте второй и третьей гонки.Лидер общего зачета сезона-2017 и триумфатор первого заезда в По Джоэль Эрикссон примет старт обоих воскресных заездов со второго ряда, на котором компанию ему составит Илотт.Третий ряд второй гонки разделят напарники по команде Hitech Ральф Арон и Никита Мазепин. Более того, эстонец и россиянин будут стартовать рядом друг с другом и в третьей гонке, но уже с четвертого ряда. Результаты квалификации - Группа A Поз. Пилот Команда Время Отст. 1. Ландо Норрис Carlin 1.09,085
2. Каллум Илотт Prema Powerteam 1.09,609 +0,524 3. Ральф Арон HitechGP 1.09,693 +0,608 4. Харрисон Ньюи Van Amersfoort Racing 1.09,752 +0,667 5. Фердинанд Габсбург Carlin 1.09,801 +0,716 6. Джехан Дарувала Carlin 1.09,828 +0,743 7. Тадасуке Макино HitechGP 1.09,894 +0,809 8. Педро Пике Van Amersfoort Racing 1.09,910 +0,825 9. Дэвид Бекманн Van Amersfoort Racing 1.10,055 +0,970
Результаты квалификации - Группа B Поз. Пилот Команда Время Отст. 1. Максимилиан Гюнтер Prema Powerteam 1.09,435
2. Джоэль Эрикссон Motopark 1.09,550 +0,115 3. Никита Мазепин HitechGP 1.09,610 +0,175 4. Джейк Хьюз HitechGP 1.09,689 +0,254 5. Джейк Деннис Carlin 1.09,703 +0,268 6. Джой Мэусон Van Amersfoort Racing 1.09,746 +0,311 7. Мик Шумахер Prema Powerteam 1.09,930 +0,495 8. Гуан Ю Чжоу Prema Powerteam 1.09,935 +0,500 9. Кейван Андрес Motopark 1.10,444 +1,009 10. Марино Сато Motopark 1.10,456 +1,021 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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