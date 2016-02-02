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Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду

Протеже McLaren-Honda Ландо Норрис завоевал поул-позиции во второй и третьей гонках европейской Формулы 3 в По.

Для начала Ландо проехал два быстрых круга в районе 1.09,300, а затем установил ориентир на отметке в 1.09,085. Ближайшим преследователем Норриса в первой квалификационной группе стал Каллум Илотт, проигравший своему соотечественнику полсекунды.

«Мы внесли некоторые коррективы в настройки машины. После пятничных сессий я знал, что мы можем прибавить, – цитирует Норриса AUTOSPORT.com. – После утренней гонки я уже гораздо лучше чувствовал автомобиль и мог ехать на полную. Стратегия команды сработала на отлично».

Во второй квалификационной группе блистал Максимилиан Гюнтер, проехавший два круга за 1.09,4. Это дало возможность ему завоевать второе место на старте второй и третьей гонки.

Лидер общего зачета сезона-2017 и триумфатор первого заезда в По Джоэль Эрикссон примет старт обоих воскресных заездов со второго ряда, на котором компанию ему составит Илотт.

Третий ряд второй гонки разделят напарники по команде Hitech Ральф Арон и Никита Мазепин. Более того, эстонец и россиянин будут стартовать рядом друг с другом и в третьей гонке, но уже с четвертого ряда.
Результаты квалификации - Группа A
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
1.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Ландо Норрис
Carlin
1.09,085
 
2.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Каллум Илотт
Prema Powerteam
1.09,609
+0,524
3.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Ральф Арон
HitechGP
1.09,693
+0,608
4.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Харрисон Ньюи
Van Amersfoort Racing
1.09,752
+0,667
5.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Фердинанд Габсбург
Carlin
1.09,801
+0,716
6.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Джехан Дарувала
Carlin
1.09,828
+0,743
7.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Тадасуке Макино
HitechGP
1.09,894
+0,809
8.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Педро Пике
Van Amersfoort Racing
1.09,910
+0,825
9.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Дэвид Бекманн
Van Amersfoort Racing
1.10,055
+0,970

 
Результаты квалификации - Группа B
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
1.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Максимилиан Гюнтер
Prema Powerteam
1.09,435
 
2.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Джоэль Эрикссон
Motopark
1.09,550
+0,115
3.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Никита Мазепин
HitechGP
1.09,610
+0,175
4.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Джейк Хьюз
HitechGP
1.09,689
+0,254
5.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Джейк Деннис
Carlin
1.09,703
+0,268
6.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Джой Мэусон
Van Amersfoort Racing
1.09,746
+0,311
7.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Мик Шумахер
Prema Powerteam
1.09,930
+0,495
8.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Гуан Ю Чжоу
Prema Powerteam
1.09,935
+0,500
9.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Кейван Андрес
Motopark
1.10,444
+1,009
10.
Ландо Норрис завоевал два поула в По, Мазепин на третьем ряду Марино Сато
Motopark
1.10,456
+1,021

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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