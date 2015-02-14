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Skoda представила новый кроссовер Karoq - автоновости
14-02-2015, 07:41, Автоновости Компактный концепткар, созданный на базе хэтчбека Kia Soul, официально представлен публике на автосалоне в Чикаго....
22-03-2017, 08:57, Автоновости Британская компания Aston Martin анонсировала планы по созданию нового электромобиля, представить который компания обещает в ближайшем будущем....
22-05-2016, 12:03, Автоновости Универсал Skoda Octavia Scout нового поколения стал ближе к потенциальному покупателю – активному семьянину с достатком выше среднего. Пожалуй, на сегодня это самая респектабельная версия модели....
30-08-2016, 12:41, Автоновости Расходы немецкого концерна на устранение последствий «дизельгейта» продолжают расти....
24-05-2015, 16:40, Автоновости В прошлом году количество «новоиспеченных» водителей достигло рекордного показателя....
13-06-2016, 03:50, Автоновости В мае компания увеличила объем российских продаж почти на четверть....
3-08-2015, 13:53, Автоновости Самым популярным автомобилем В-класса на европейском авторынке по итогам первого полугодия 2015 года остается американский бестселлер Ford Fiesta....
16-11-2014, 21:02, Автоновости Российский автопроизводитель ОАО «АвтоВАЗ» подготовил новую модификацию своего электрического автомобиля EL LADA....
29-10-2015, 10:40, Автоновости На транспортную программу будет выделено на 1,4 трлн рублей меньше....
20-03-2017, 16:57, Автоновости Как правило, BMW 7-й серии в России покупают с бензиновыми силовыми агрегатами. А вот представительские седаны с дизельным мотором встречаются у нас гораздо реже. Мы решили проверить один из таких...