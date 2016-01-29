Роберт Шварцман выиграл первую гонку этапа Еврокубка Формулы Renault в По
Пилот R-ace GP Роберт Шварцман отпраздновал триумф в первой гонке этапа Еврокубка Формулы Renault в По – свой очередной в серии.Россиянин уверенно стартовал с поул-позиции, захватив лидерство в заезде. На протяжении всей дистанции его по пятам преследовал напарник по команде Макс Дефурни.Роберт Шварцман взял поул в По на этапе Еврокубка Формулы RenaultНа финише Роберт привез Дефурни 0,6 секунды. Победа позволила Шварцману сократить отрыв в турнирной таблице от лидера общего зачета сезона 2017 года Уилла Палмера до двух очков. Сам Палмер закончил гонку на четвертом месте, а пьедестал почета дополнил француз Габриэль Обри.Позиции с пятой по десятую заняли Алекс Перони, Саша Фенестраз, Макс Фьютрелл, Йифеи Йе, Рауль Гусман и Дэн Тиктум.Завтра в По состоится вторая квалификация и вторая гонка.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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