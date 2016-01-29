ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберт Шварцман выиграл первую гонку этапа Еврокубка Формулы Renault в По Пилот R-ace GP Роберт Шварцман отпраздновал триумф в первой гонке этапа Еврокубка Формулы Renault в По – свой очередной в серии. Россиянин уверенно стартовал с поул-позиции, захватив лидерство в заезде. На протяжении всей дистанции его по пятам преследовал напарник по команде Макс Дефурни. Роберт Шварцман взял поул в По на этапе Еврокубка Формулы Renault На финише Роберт привез Дефурни 0,6 секунды. Победа позволила Шварцману сократить отрыв в турнирной таблице от лидера общего зачета сезона 2017 года Уилла Палмера до двух очков. Сам Палмер закончил гонку на четвертом месте, а пьедестал почета дополнил француз Габриэль Обри. Позиции с пятой по десятую заняли Алекс Перони, Саша Фенестраз, Макс Фьютрелл, Йифеи Йе, Рауль Гусман и Дэн Тиктум. Завтра в По состоится вторая квалификация и вторая гонка.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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