Верю – не верю - автоновости

В своем отечестве мы постоянно слышим: альтернативы нефти нет. Что немудрено, ведь черное золото является для нашего государства основным источником доходов, и взволнованных граждан периодически надо успокаивать. Тем более что поводов для волнения с каждым годом становится все больше

Сегодня автомобиль и нефть любят друг друга. По некоторым оценкам, доля транспорта в потреблении нефтепродуктов ныне составляет около 65%, а если рассматривать экономически и, соответственно, автомобильно развитые страны, то и все 70–80%. Еще с десяток лет назад все в один голос уверяли, что потребление нефти будет лишь расти, поскольку растет и количество машин (в первую очередь за счет развивающихся рынков Азии, Африки и Южной Америки). Однако сейчас мы все чаще слышим совершенно противоположные прогнозы. Те же «эксперты», которые чуть раньше уверенно прогнозировали «светлое нефтяное будущее», теперь не менее энергично уверяют, что автомобильная промышленность уже к середине следующего десятилетия может начать процесс отказа от бензина и солярки.

И перед обывателем встает вопрос: чему же верить? Тем более что на слуху и другие «экспертные оценки» из относительно недавнего прошлого. Так, в 1980 году аналитики весьма уважаемой консалтинговой компании McKinsey заверяли, что в 2000-м мировой рынок мобильных телефонов никак не превысит 900 тыс. единиц. В реальности же на стыке тысячелетий было реализовано 100 млн этих аппаратов! А кто два десятка лет назад мог предположить, что какая-то сила потеснит пленочные фотоаппараты? Но им на смену сначала пришли цифровые камеры, а теперь и они в массовом сегменте стремительно вымирают – их вытесняют смартфоны, которые снимают не хуже и при этом всегда под рукой. Наконец, есть и автомобильная история. В 1997 году Toyota продала всего 300 гибридных Prius, и хорошим тоном было высмеивать этот продукт и всячески издеваться над его производителем. Однако ныне гибрид – норма. Более того, не иметь его в портфеле инженерных разработок означает попадание в список ретроградов и технически отсталых фирм. Теперь гибридные системы есть у всех крупных автопроизводителей, а тойотовцы собирают дивиденды со своих прошлых инвестиций.

Выходит, время все же учит. И современные прогнозы вполне можно рассматривать как некое прозрение экспертов. Действительно, не очень умно думать, что при стремительно развивающихся технологиях не может случиться настоящего прорыва в сфере автомобильного топлива. Скажем, на пути электроприводов сегодня только две серьезные преграды. Первая – небольшая емкость уже созданных аккумуляторов. Вторая – время их зарядки. Еще недавно всем казалось, что это не просто «неприятности», а глыбы, которые навсегда делают электромобили уделом хипстеров. Но ведь наука не стоит на месте, и лучшие умы планеты изо дня в день занимаются решением вышеуказанных задач. Причем весьма успешно.

Как результат, мир уже стоит на пороге появления аккумуляторов нового поколения. Они позволят проезжать до 400–700 км на одной зарядке, тем самым по пробегу приравняв «чистые» электрокары к полностью заправленным бензиновым и дизельным машинам. Одновременно сокращается период, требующийся для зарядки таких батарей: если недавно на это уходило до 8 часов, то ныне весьма емкие аккумуляторы можно «заправлять» при помощи специальных терминалов в 16 раз быстрее – за 30 минут. Скажете, это тоже долго? Соглашусь. Но полчаса – только промежуточный итог, этот показатель будет постоянно сокращаться. К тому же преимуществом машин на электротяге остается то, что вы будете заряжать свой автомобиль не на специально построенных заправках, которые могут находиться в нескольких километрах от вас, а прямо у себя дома или в офисе.

Впрочем, что это мы привязались к электричеству? Есть и другие перспективные виды топлива, способные произвести революцию. Скажем, водород. Долгое время к нему относились с опаской, производство газа стоило дорого, да и технология создания подобных двигателей представлялась слишком сложной. Но сейчас Toyota (вновь японцы на пике новых технологий) продает свой уже серийный (!) водородомобиль Mirai за 65 тыс. долларов. Дорого, но всем понятно: со временем технология будет дешеветь. К тому же надо помнить, что водород – самый распространенный во Вселенной химический элемент. В отличие от нефти, запасы которой год от года тают.

Кто-то сейчас наверняка задаст вопрос: кому нужны электро- и водородомобили, если для их эксплуатации не создана инфраструктура? Вроде бы логично. Но давайте вспомним, что схожие вопросы ставили и в прошлом: кому нужны эти сотовые телефоны, если повсеместно нет антенн? Кто станет покупать цифровые фотоаппараты, когда все привыкли печатать только с пленок? Зачем этот YouTube, ведь видеокамер у людей чрезвычайно мало?

Опыт Европы, США и Японии показывает, что создать сеть зарядок для электрокаров при желании можно очень быстро (ведь требуется, по сути, лишь розетка). А ведь уже все чаще говорят и о работах по развитию технологии бесконтактной зарядки электромобилей. То есть в перспективе дорога сама сможет «заправлять» электрокар!

Не верится? Привычнее жить с бензином и говорить «верните все, как было»? Не переживайте, значит, вы обычный человек. Отрицание нового, неведомого – это абсолютно нормально. Только знайте, что это самое новое не будет спрашивать вашего согласия. Оно просто придет и перевернет вашу жизнь.