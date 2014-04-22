Электромобили Renault смогут подзаряжаться на ходу - автоновости

Предприятие «GM-АвтоВАЗ» собирается провести небольшой рестайлинг своего единственного внедорожника Chevrolet Niva. До выхода нового поколения в 2015 г модель получит ряд незначительных обновлений. В...
Перевозки по городу являются неотъемлемой частью транспортировки грузов автотранспортом. Речь идет не только о доставке товара в магазины, но и о квартирных и офисных переездах. В последнем случае к...
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