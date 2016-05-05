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Новая Honda CR-V появится в России в июле - автоновости
5-05-2016, 11:49, Автоновости Кроссовер Model X и рестайлинговый седан Model S смогут защитить владельца от биологического оружия....
14-01-2017, 05:06, Автоновости За год продажи немецкой группы компаний выросли всего на одну десятую процента....
28-01-2017, 16:46, Автоновости Эмблема американского спорткара слишком сильно похожа на логотип международной организации....
13-08-2015, 23:54, Автоновости На европейском рынке стартуют продажи Toyota Mirai – первого в мире серийного автомобиля на водородных топливных ячейках....
5-08-2014, 09:06, Автоновости Американский концерн Chrysler объявил об отзыве более 850 внедорожников марок Jeep и Dodge....
2-08-2015, 23:06, Автоновости Новое поколение хэтчбека Volvo V40 получит гибридный двигатель и удлиненную базу....
2-04-2014, 19:30, Автоновости Руководство итальянского автомобильного концерна Fiat продолжает вести переговоры с Россией о возможности открытия завода на территории нашей страны....
14-03-2017, 12:53, Автоновости На своей странице в Facebook компания SsangYong опубликовала первые изображения своего нового флагманского кроссовера с рабочим названием «Проект Y400»....
3-08-2016, 15:53, Автоновости За месяц шведский концерн продал более 41 тысячи автомобилей во всем мире....
6-05-2014, 11:11, Автоновости Новый концептуальный кроссовер Mercedes-Benz Concept Coupe SUV, знакомство с которым состоялось на последнем мотор-шоу в Пекине, может положить начало целому "семейству" купеобразных "паркетников"....