ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кристиан Хорнер: Ньюи будет принимать более активное участие в работе команды Эдриан Ньюи примет более активное участие в работе Red Bull Racing, чтобы помочь команде добиться прогресса после непростого начала сезона-2017, сообщает AUTOSPORT. Ожидалось, что именно RBR станет главным соперником Mercedes в этом году, но проблемы с корреляцией данных в аэродинамической трубе и нехватка прижимной силы помешали конюшне вырваться в лидеры. Обновление машины RB13, представленное в Барселоне, также не принесло ожидаемого результата, и команда по-прежнему серьёзно уступает в скорости Mercedes и Ferrari. В последние годы Ньюи немного отошёл от дел в Формуле 1 и уделял половину своего времени другим проектам, как, например, регате на Кубок Америки и разработке гиперкаре Aston Martin. На Гран При Испании всего второй раз в сезоне-2017 бывший главный конструктор Red Bull присутствовал в боксах. «Эдриан очень внимательно слушал гонщиков, и это было похоже на приём врача, – сказал руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Он очень хотел разобраться в комментариях со стороны гонщиков. Я уверен, что он приложит все усилия для доработки нашего пакета. В межсезонье Ньюи уделял машине половину своего времени, но после тестов в Барселоне оказался больше вовлечен в работу. Думаю, так будет и дальше. Это не навредит другим аспектам его деятельности. Понятно, что на протяжении сезона он будет заниматься другими проектами, но сейчас он сосредоточил все свои усилия на Ф1. Он активно принимает участие в еженедельных заседаниях, вовлечен в развитие машины и работу над её концепцией. Конструкторское бюро построено таким образом, чтобы адаптироваться к уникальной манере работы Ньюи».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Очередной мастер-класс для юных футболистов провел в среду ФК "Луч-Энергия". На этот раз в гости к воспитанникам ЦПЮФ из команд "Луч-2005" и "Луч-2006" отправился бразильский нападающий основной... Подробнее Во Владивостоке идет приём заявок на участие в турнире по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва. Соревнования будут проходить с 9 января по 1 марта 2016 года на муниципальных... Подробнее Гонщик Peugeot Sport Стефан Петерансель рассказал о том, как для него прошёл «Дакар-2017», по итогам которого он одержал рекордную 13-ю победу, опередив во внутрикомандном поединке Себастьена Лёба.... Подробнее Дорогие друзья, уважаемые спортсмены! От всей души поздравляю Вас с Днем защитника Отечества – праздником мужества и беззаветной преданности Родине! Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир,... Подробнее В Приморском крае прошли очередные матчи юношеской хоккейной лиги. «Полюс-2001» провел очередной матч юношеской хоккейной лиги. Владивостокцы уступили в гостевом матче «Приморью» - 3:5. Таким... Подробнее Гонщик GP2 Антонио Джовинацци провел тестовую сессию за рулем симулятора Ferrari в Маранелло. В настоящий момент итальянец занимает вторую строчку в общем зачете серии, проигрывая 10 очков напарнику... Подробнее Неимоверную мощь и силу показали борцы самбо на старейшем дальневосточном турнире. Уже больше 50 лет фирменные состязания "Уссурийская тайга" определяют сильнейших юношей региона. В этом году около... Подробнее Бывший менеджер Михаэля Шумахера заявил, что не имел возможности за два года хотя бы раз навестить легендарного немца. На своей странице в Facebook Вилли Вебер написал, что жена Шумахера Коринна... Подробнее На Сузуке преимущество Mercedes оказались даже более солидным, чем на предыдущих этапах. Крэг Скарборо рассказывает о новинках, давших команде возможность оторваться от соперников... Подробнее 17 декабря на базе спортивного комплекса «Локомотив» пройдет турнир по греко-римской борьбе. Спортивное событие посвящено памяти основателя этого вида спорта в г. Уссурийске мастеру спорта СССР... Подробнее