Кристиан Хорнер: Ньюи будет принимать более активное участие в работе команды
Эдриан Ньюи примет более активное участие в работе Red Bull Racing, чтобы помочь команде добиться прогресса после непростого начала сезона-2017, сообщает AUTOSPORT.Ожидалось, что именно RBR станет главным соперником Mercedes в этом году, но проблемы с корреляцией данных в аэродинамической трубе и нехватка прижимной силы помешали конюшне вырваться в лидеры. Обновление машины RB13, представленное в Барселоне, также не принесло ожидаемого результата, и команда по-прежнему серьёзно уступает в скорости Mercedes и Ferrari.В последние годы Ньюи немного отошёл от дел в Формуле 1 и уделял половину своего времени другим проектам, как, например, регате на Кубок Америки и разработке гиперкаре Aston Martin.На Гран При Испании всего второй раз в сезоне-2017 бывший главный конструктор Red Bull присутствовал в боксах.«Эдриан очень внимательно слушал гонщиков, и это было похоже на приём врача, – сказал руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Он очень хотел разобраться в комментариях со стороны гонщиков. Я уверен, что он приложит все усилия для доработки нашего пакета.В межсезонье Ньюи уделял машине половину своего времени, но после тестов в Барселоне оказался больше вовлечен в работу. Думаю, так будет и дальше.Это не навредит другим аспектам его деятельности. Понятно, что на протяжении сезона он будет заниматься другими проектами, но сейчас он сосредоточил все свои усилия на Ф1.Он активно принимает участие в еженедельных заседаниях, вовлечен в развитие машины и работу над её концепцией.Конструкторское бюро построено таким образом, чтобы адаптироваться к уникальной манере работы Ньюи».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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