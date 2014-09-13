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Дитер Цетше: Сражение Mercedes и Ferrari всем на пользу

Руководитель материнской компании Mercedes Daimler Дитер Цетше, посетивший этап в Барселоне в прошлый уик-энд, поприветствовал конкуренцию «Серебряных стрел» с Ferrari в сезоне-2017.

Несмотря на победу на Гран При Испании, Льюис Хэмилтон по-прежнему занимает второе место в чемпионате и уступает шесть очков лидеру Себастьяну Феттелю. Оба боролись между собой за победу в Барселоне и в настоящее время имеют в своём активе по две виктории.

«Для Формулы 1 и всех нас такая плотная борьба – это хорошо, – сказал Цетше в интервью Sky. – Конечно, приходится больше нервничать, но мы рады, что Ferrari добилась большого прогресса.

Я всегда говорил, что самая лучшая победа та, которая одержана с преимуществом в одно очко в финальной гонке сезона».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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