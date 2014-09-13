ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Дитер Цетше: Сражение Mercedes и Ferrari всем на пользу Руководитель материнской компании Mercedes Daimler Дитер Цетше, посетивший этап в Барселоне в прошлый уик-энд, поприветствовал конкуренцию «Серебряных стрел» с Ferrari в сезоне-2017. Несмотря на победу на Гран При Испании, Льюис Хэмилтон по-прежнему занимает второе место в чемпионате и уступает шесть очков лидеру Себастьяну Феттелю. Оба боролись между собой за победу в Барселоне и в настоящее время имеют в своём активе по две виктории. «Для Формулы 1 и всех нас такая плотная борьба – это хорошо, – сказал Цетше в интервью Sky. – Конечно, приходится больше нервничать, но мы рады, что Ferrari добилась большого прогресса. Я всегда говорил, что самая лучшая победа та, которая одержана с преимуществом в одно очко в финальной гонке сезона».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Льюис Хэмилтон: Очень приятно было подняться на первую ступеньку подиума в Монце - особенно с учетом еще одного не слишком удачного старта. После трудностей на первых кругах машина просто полетела -... Подробнее На заключительном этапе сезона Мирового ралли в Великобритании эстонский гонщик Отт Тянак вернется за руль Ford Fiesta RS WRC. На протяжении всего нынешнего года Отт представлял шины DMACK, и резина... Подробнее Шестой краевой турнир по настольному теннису среди инвалидов состоялся во Владивостоке. Площадкой для соревнований стал спорткомплекс «Чемпион-2». Более 100 участников с ограниченными возможностями... Подробнее Во время рождественского обеда в Маранелло глава Ferrari Серджио Маркионе призвал сотрудников команды Ф1 не бояться перемен... Подробнее Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что в настоящее время в младших гоночных сериях очень мало талантливых пилотов, и примером тому является решение о продлении контракта с... Подробнее Пилот Toro Rosso Карлос Сайнс остался доволен итогами второго дня заключительного блока предсезонных тестов в Барселоне, который он закончил на девятом месте. В первом тестовом блоке у итальянской... Подробнее В г. Сочи завершился Чемпионат России по пауэрлифтингу (жим лежа) среди слепых, проходивший с 23 по 29 октября. В соревнованиях приняла участие сборная команда федерации спорта слепых Приморского... Подробнее FIA и организаторы европейской Формулы 3 рассматривают возможность введения запрета для гонщиков, которые переходят в чемпионат напрямую из картинга. Эта тема была поднята на встрече в штаб-квартире... Подробнее На самый дальний выезд в рамках Первенства ФНЛ отправились сегодня утром футболисты "Луча-Энергии". В 10.30 транзитом через Москву желто-синие вылетели в Калининград, где 13 сентября проведут матч... Подробнее В черте города Артема, на границе с Владивостоком идет активная подготовка к открытию Центра зимних видов спорта «Синяя сопка». Последние несколько месяцев на склонах горы Синяя кипели работы.... Подробнее