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Volvo готовит очень маленький кроссовер - автоновости
29-03-2014, 18:01, Автоновости Продажи "заряженного" франузского хэтчбека в России стартуют в апреле 2014 года. Автомобиль стоит без малого 1,05 млн рублей....
12-01-2014, 16:30, Автоновости На февральском мотор-шоу Auto Expo компания Tata намерена представить дизельную версию самого доступного по цене автомобиля в мире — Nano. Сверхбюджетный ситикар получит двухцилиндровый дизель с...
15-11-2016, 04:48, Автоновости В октябре в России было реализовано 8 835 легких коммерческих автомобилей....
21-12-2015, 08:04, Автоновости Российский автопроизводитель «КАМАЗ» подарил Гвинейской республике партию своих автомобилей....
3-07-2015, 23:06, Автоновости Показатель производства новых автомобилей японской марки Mitsubishi на калужском предприятии «ПСМА Рус» по итогам года сократится более, чем в два раза....
8-03-2015, 10:06, Автоновости На международном автосалоне в Женеве состоялась европейская премьера нового кроссовера Tivoli от южно-корейского автопроизводителя SsangYong....
25-01-2015, 08:02, Автоновости Спрос на автомобили французской марки Renault в России сократился по итогам минувшего года на 7,4%....
1-04-2014, 07:30, Автоновости Российский автопроизводитель ОАО «АвтоВАЗ» в апреле может ввести на ряде производств режим вынужденного простоя....
24-04-2015, 02:01, Автоновости Японский автопроизводитель Mitsubishi готовится представить обновленную версию модели Lancer....
13-03-2009, 10:04, Автоновости К удивлению публики, в Женеву под румынским брендом Dacia привезли чрезвычайно броский первый концепт-кроссовер Dacia Duster....