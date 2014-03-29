ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Volvo готовит очень маленький кроссовер - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 05:04 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Продажи "заряженного" франузского хэтчбека в России стартуют в апреле 2014 года. Автомобиль стоит без малого 1,05 млн рублей.... Подробнее На февральском мотор-шоу Auto Expo компания Tata намерена представить дизельную версию самого доступного по цене автомобиля в мире — Nano. Сверхбюджетный ситикар получит двухцилиндровый дизель с... Подробнее В октябре в России было реализовано 8 835 легких коммерческих автомобилей.... Подробнее Российский автопроизводитель «КАМАЗ» подарил Гвинейской республике партию своих автомобилей.... Подробнее Показатель производства новых автомобилей японской марки Mitsubishi на калужском предприятии «ПСМА Рус» по итогам года сократится более, чем в два раза.... Подробнее На международном автосалоне в Женеве состоялась европейская премьера нового кроссовера Tivoli от южно-корейского автопроизводителя SsangYong.... Подробнее Спрос на автомобили французской марки Renault в России сократился по итогам минувшего года на 7,4%.... Подробнее Российский автопроизводитель ОАО «АвтоВАЗ» в апреле может ввести на ряде производств режим вынужденного простоя.... Подробнее Японский автопроизводитель Mitsubishi готовится представить обновленную версию модели Lancer.... Подробнее К удивлению публики, в Женеву под румынским брендом Dacia привезли чрезвычайно броский первый концепт-кроссовер Dacia Duster.... Подробнее