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Возобновлено производство гибридов Karma - автоновости
30-10-2014, 14:02, Автоновости Руководство немецкой марки Opel, принадлежащей американскому концерну General Motors, окончательно решило превратить модели Zafira и Meriva в псевдо-кроссоверы....
15-08-2015, 00:46, Автоновости В городе Одинцово Московской области в скором времени тоже появятся зоны платной парковки....
3-05-2016, 13:18, Автоновости По прогнозам, новинка должна сделать половину роста продаж компании на российском рынке....
2-04-2015, 11:54, Автоновости У нового поколения совместного американо-российского внедорожника Chevrolet-Niva снова есть шанс выйти в серию....
12-11-2014, 06:54, Автоновости Российский автогигант «АвтоВАЗ» решил выпустить более доступные модификации модели Lada Priora с роботизированной коробкой передач....
2-03-2017, 20:42, Автоновости Сегодня стало известно, что компания Jaguar Land Rover представила абсолютно новый автомобиль Range Rover Velar. Премьера состоялась до Женевского автосалона, в лондонском Музее дизайна. К слову,...
11-05-2015, 14:07, Автоновости Чешский автопроизводитель Skoda готовится вывести на российский рынок обновленные версии популярных моделей Rapid и Octaviа....
25-10-2015, 11:49, Автоновости Эксперты заметили, что на учет в ГИБДД ставится меньше новых автомобилей, чем продается по статистике....
6-08-2015, 02:09, Автоновости Стали известны рублевые цены на обновленный кроссовер Honda CR-V....
22-04-2017, 09:00, Автоновости Концерн General Motors объявил о прекращении своей работы в Венесуэле после того, как местные власти арестовали завод GMV (General Motors Venezolana) и промышленный хаб. Кроме того, в пользу...