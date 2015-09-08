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Алонсо воодушевлён первым днём свободных заездов Инди 500

Фернандо Алонсо остался воодушевлён итогами первого дня свободных заездов к Инди 500, несмотря на то, что программу пришлось сократить из-за проблем с подвеской.

По итогам дня испанец прошёл 20 кругов, а средняя скорость его лучшего круга составила 358,923 км/ч. Он закончил день на 19-й строчке из 33 пилотов.

«Я немного волновался из-за условий, температур, – сказал Алонсо. – Сегодня было намного теплее, чем на тестах 3 мая. Но ощущения от машины были хорошие, такие же, как и на тестах, и я смог поработать с настройками без потери уверенности в машине. Всё прошло достаточно гладко.
Алонсо воодушевлён первым днём свободных заездов Инди 500
Фернандо Алонсо и Майкл Андретти

К сожалению, за полчаса до конца у нас возникли проблемы с задней подвеской, и мы не смогли полностью выполнить программу. Мы хотели немного потренироваться в трафике в конце дня и не смогли этого сделать, но в целом это был великолепный день.

Я доволен машиной в большей степени, чем на тестах. Мне удалось почувствовать эффект от изменения настроек. Ощущения хорошие.

Я почти не ехал в трафике, и мне нужно сделать это в последующие дни. Но я прошёл два или три круга следом за несколькими машинами, когда мы выезжали с пит-лейна, и мне это понравилось, так что я с нетерпением жду работы в трафике».

Сразу шесть машин на трассе позволяют команде Andretti собирать много информации, доступ к которой есть у всех пилотов. Это поможет Алонсо быстрее освоиться на незнакомой территории.

Его более опытные напарники по команде попробовали настройки, с которыми Алонсо ехал утром, и он с нетерпением ждал их отзывов.

«Я очень хотел послушать, какие ощущения у них были сегодня, – сказал Фернандо. – Особенно во время последнего часа работы, потому что я его пропустил. Будет интересно узнать, что мы можем изменить в машине завтра.

Сейчас я больше доверяю ощущениям напарников по команде, нежели своим, относительно того, что лучше, а что нет. Так что я воспользуюсь всеми предложенными изменениями».

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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