ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Команда «Приморье» - победитель регионального этапа турнира «Добрый лед»

Уссурийская команда «Приморье» стала обладателем регионального этапа турнира «Добрый лед».





В соревнованиях, проходивших во Владивостоке на главной ледовой площадке Приморья – «Фетисов Арене», приняли участие четыре коллектива юных хоккеистов 2005-2006 годов рождения: артемовская «Энергия», «Гранит» из Большого Камня и две команды из Уссурийского городского округа: сборная из городских хоккеистов и мальчишек села Борисовки - «Уссурийские тигры» и команда «Приморья».





Хоккеисты «Приморья» сразу же захватили лидирующую позицию и далее ее уже никому не уступали. По итогам турнира они завоевали путевку на межрегиональный этап соревнований «Добрый лед», который пройдет осенью этого года.





1 игра - Приморье – Уссурийские тигры - 8:3

2 игра - Гранит - Энергия - 9:0

3 игра - Уссурийские тигры - Энергия - 3:4

4 игра - Гранит - Приморье - 5:6

5 игра - Уссурийские тигры - Гранит - 3:6

6 игра - Энергия - Приморье - 2:4





Наталья Зайцева

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 18:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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