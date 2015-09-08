Команда «Приморье» - победитель регионального этапа турнира «Добрый лед»
Уссурийская команда «Приморье» стала обладателем регионального этапа турнира «Добрый лед».
В соревнованиях, проходивших во Владивостоке на главной ледовой площадке Приморья – «Фетисов Арене», приняли участие четыре коллектива юных хоккеистов 2005-2006 годов рождения: артемовская «Энергия», «Гранит» из Большого Камня и две команды из Уссурийского городского округа: сборная из городских хоккеистов и мальчишек села Борисовки - «Уссурийские тигры» и команда «Приморья».
Хоккеисты «Приморья» сразу же захватили лидирующую позицию и далее ее уже никому не уступали. По итогам турнира они завоевали путевку на межрегиональный этап соревнований «Добрый лед», который пройдет осенью этого года.
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