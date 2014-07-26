Чейз Кэри: Мы не будем менять контракт Сильверстоуна
Председатель и исполнительный директор Ф1 Чейз Кэри признался, что не собирается менять контракт Сильверстоуна на проведение этапа Ф1, однако поможет трассе сделать Гран При более прибыльным.В конце 2016 года Гран При Великобритании оказался под серьезной угрозой вылета из календаря чемпионата из-за желания владельцев трассы – BRDC – взять предусмотренный в контракте перерыв, однако с приходом нового владельца коммерческих прав Ф1 – корпорации Liberty Media – у этапа в Сильверстоуне вновь появился шанс. Председатель BRDC Джон Грант встретился с Кэри во время Гран При Испании, где обсудил перспективы национального этапа в Соединенном Королевстве.«Мы не будем пересматривать договор, – заявил Кэри в интервью The Mail on Sunday после переговоров. – Мы ценим Сильверстоун и хотим, чтобы этот этап пользовался успехом, но мы не будем менять условия соглашения, ранее добросовестно заключенного между двумя сторонами. В прошлом году Сильверстоуну удалось получить прибыль».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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