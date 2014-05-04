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Red Bull: Не стоит судить о прогрессе команды по отставанию Риккардо

Команда Red Bull полагает, что 75-секундное отставание Даниэля Риккардо от лидеров на Гран При Испании не отражает истинного темпа команды.

В Барселону Red Bull привезла обновленное шасси RB13, а Макс Ферстаппен квалифицировался в шести десятых от поула – пока что лучший результат команды в этом году в квалификациях.

Однако после схода Макса и Валттери Боттаса из Mercedes Риккардо без проблем приехал к финишу третьим.

Босс RBR Кристиан Хорнер в интервью AUTOSPORT уверенно заявил, что такой разрыв не является показательным: «Если вы посмотрите на уик-энд в целом, то увидите наш прогресс. Мне кажется, Максу не повезло со старта: он пошел по внешней траектории, Валттери начал цепную реакцию, задев Кими Райкконена, который подтолкнул Макса.

Небольшой шанс оказаться третьим был, но в одном повороте не может быть три гонщика. После этого Даниэль провел довольно одинокую гонку, воспользовавшись сходом Боттаса. С середины гонки мы фактически выключили двигатель, пытаясь сохранить его ресурс. Темп автомобилей впереди был слишком высоким, так что нам нельзя расслабляться, однако прогресса мы всё равно добились. Это дало нам четкое направление развития, и мы надеемся извлечь из этого выгоду в предстоящих гонках».

В этот уик-энд Риккардо было не так комфортно, как его напарнику – австралиец уступил ему 0,469 секунды в квалификации, что Хорнер списал на не совсем эффективную работу с резиной.

«Отставание [от лидеров] в гонке было больше, – продолжил босс. – В эти выходные Даниэль был не очень доволен своей машиной, в отличие от Макса, но вряд ли последний в воскресенье приехал бы на 20 секунд быстрее. Когда появляется такой разрыв, нужно обратить пристальное внимание на работу с резиной, особенно на такой трассе, где именно это играет важную роль.

Это та область, в которой мы много теряем. Во второй половине гонки мы выглядели относительно более конкурентоспособными, чем в первой».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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