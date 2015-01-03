Приморская пилотесса претендует на победу в Чемпионате Кореи по картингу
Серьезную заявку на победу в Чемпионате Южной Кореи - Korea Kart Championship по картингу сделала приморская картингистка Альвина Борисова. В минувшие выходные на очередном этапе, который проходил на картинговой трассе знаменитого формульного автодрома «Yeongam», наша спортсменка завоевала первое место.
После трех этапов она занимает лидирующую позицию в корейском чемпионате и надеется повторить успех своего тренера Алексея Украинца, который в 2012 году выиграл 7-этапный чемпионат страны Утренней свежести.
Альвина Борисова заканчивает 9-й класс, усиленно изучает английский язык, на котором уже свободно разговаривает с южнокорейским тренером. Кроме картинга она уже принимала участие в зимних автогонках и в классическом авторалли.
По признанию спортсменки, главные старты сезона еще впереди и важно понимать, что автоспорт, это не только красивая картинка, как думают многие - шлем, комбинезон, награды и болельщики. Автоспорт, в первую очередь, тяжелейший труд пилота и всей его команды, и, конечно, это жесткая борьба в «веселой» мужской компании.
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