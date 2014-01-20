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Рассекречен новый седан Cadillac - автоновости
20-01-2014, 15:50, Автоновости По результатам минувшего года, компания Citroen продала на российском рынке 29 тысяч автомобилей, что меньше на 12%, чем годом ранее. Бестселлером марки в 2013-м стал седан C4, который лишь в июне...
19-09-2015, 05:42, Автоновости Российская Госпрокуратура возбудила административное дело против крупнейшего в стране автопроизводителя....
27-12-2013, 20:50, Автоновости Карьерные самосвалы относятся к тому сегменту автомобильной техники, которая используется в наиболее сложных и неблагоприятных условиях. Поэтому требования ко всем их узлам и компонентам являются...
1-12-2015, 09:51, Автоновости Новинки российского автопрома хотят собирать в Казахстане....
23-03-2014, 16:40, Автоновости Французский автопроизводитель увеличивает эффективность производства Peugeot 308 второго поколения, чтобы справиться с высоким потребительским спросом на модель....
1-08-2015, 21:58, Автоновости Audi не собирается производить R8 с турбодвигателем....
8-01-2015, 08:58, Автоновости По итогам уходящего года с американского авторынка отозвано в общей сложности около 60 миллионов автомобилей....
20-05-2016, 08:07, Автоновости Сервисная кампания затронет не только автомобили Toyota, но и машины премиального суббренда Lexus....
19-06-2016, 16:09, Автоновости Mercedes-Benz GLC занял место модели GLK, увеличился в размерах и сменил дизайн с угловатого на округлый. Как и предшественник, он готов дать бой родоначальнику среднеразмерных кроссоверов...
23-04-2015, 00:49, Автоновости Правительство РФ планирует узаконить параллельный импорт автомобильных комплектующих и запчастей с 1 января 2016 года....