Force India получила условный штраф за неправильное размещение номеров на машинах
Команда Force India получила условный штраф в размере 25 тысяч евро в связи с нарушением правила размещения номеров пилотов на своих машинах.В преддверии гоночного уик-энда в Барселоне в действие вступили требования к размеру, цвету и месту размещения постоянных номеров. При этом в FIA сразу предупредили команды о том, что в случае нарушений возможны санкции вплоть до отстранения от гонки.«Ввиду следующих смягчающих обстоятельств, штраф будет носить условный характер в течение 12 месяцев при отсутствии повторных нарушений, – сказано в заявлении стюардов. – Смягчающими обстоятельствами считаются: отсутствие изменений размеров, цвета и местоположения номеров по ходу гоночного уик-энда, а также тот факт, что до гонки команда не получила от FIA уведомлений о нарушении правил».Текстовую трансляцию гонки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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