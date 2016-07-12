ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Force India получила условный штраф за неправильное размещение номеров на машинах Команда Force India получила условный штраф в размере 25 тысяч евро в связи с нарушением правила размещения номеров пилотов на своих машинах. В преддверии гоночного уик-энда в Барселоне в действие вступили требования к размеру, цвету и месту размещения постоянных номеров. При этом в FIA сразу предупредили команды о том, что в случае нарушений возможны санкции вплоть до отстранения от гонки. «Ввиду следующих смягчающих обстоятельств, штраф будет носить условный характер в течение 12 месяцев при отсутствии повторных нарушений, – сказано в заявлении стюардов. – Смягчающими обстоятельствами считаются: отсутствие изменений размеров, цвета и местоположения номеров по ходу гоночного уик-энда, а также тот факт, что до гонки команда не получила от FIA уведомлений о нарушении правил». Текстовую трансляцию гонки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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