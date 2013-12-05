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Южная Корея построит город для испытаний автономных технологий - автоновости
5-12-2013, 01:10, Автоновости Внедорожники UAZ Patriot в специальном исполнении Arctic поступят к дилерам уже в ближайшие дни. Модификация будет выпущена ограниченной партией. Стоимость такого «Патриота» составит 725 тысяч...
14-09-2016, 16:57, Автоновости Немецкий микроавтобус теперь продается в России в комплектации Exclusive....
16-02-2017, 08:58, Автоновости Стоимость последнего «заряженного» седана составила 2 499 000 рублей....
12-05-2016, 12:09, Автоновости В разработке модели участвовали специалисты дома моды Givenchy....
1-07-2015, 15:45, Автоновости Российское СП «GM-АвтоВАЗ» уже тестируют прототип нового поколения кроссовера Chevrolet Niva за границей....
25-04-2014, 17:11, Автоновости Немецкий автомобилестроитель Porsche представил свой новый кроссовер Macan с четырехцилиндровым силовым агрегатом....
9-02-2014, 03:54, Автоновости АвтоВАЗ возобновил выпуск модели на модернизированной линии главного конвейера, которая была реконструирована в соответствии с требованиями альянса Renault-Nissan....
7-02-2014, 17:04, Автоновости Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил на автошоу в Чикаго «заряженную» версию хэтчбека Beetle....
13-08-2016, 11:55, Автоновости В центре столицы появится еще 19 перекрестков с диагональными пешеходными переходами....
26-03-2014, 22:30, Автоновости В развитие модельной линейки британского премиального автопроизводителя Aston Martin инвестировано 165 миллионов фунтов стерлингов (197 миллионов евро)....
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