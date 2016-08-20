Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

В Приморье впервые прошел военно-патриотический фестиваль «Найди себя»

В Приморье впервые прошел военно-патриотический фестиваль «Найди себя»
Несколько тысяч человек стали участниками масштабного события, состоявшегося на территории ТРК «Приморское кольцо», несмотря на непогоду

Фестиваль прошел при поддержке краевой администрации и приморского регионального отделения ДОСААФ России. В рамках мероприятия было представлено порядка 95 единиц военной техники и снаряжения, начиная боевыми танками и минометами и заканчивая выставкой оружия.

Представители спецподразделений ВДВ, морской пехоты, сухопутных войск, а также различных спортивных федераций сначала прошли перед собравшимися почетным маршем, а после продемонстрировали свои навыки и умения.

Специально для гостей фестиваля показательные выступления подготовили десантно-штурмовой взвод в пуленепробиваемой экипировке «Ратник» и главное управление МВД по краю. Зрители увидели задержание и обезвреживание преступников, элементы рукопашного боя, а также демонстрацию работы кинологического клуба вейтпуллинга и десантирование отряда парашютистов с флагами. Дети после выступлений собирали гильзы, их особым вниманием пользовалась военная техника, на которую можно было забраться и даже попасть внутрь. Приятным дополнением для всех гостей фестиваля стала полевая кухня с настоящей солдатской кашей.

«Мне понравились разбирать и собирать автомат, – поделился школьник Валентин. – Так как я выбрал для себя военный институт, то для меня это еще один плюс к поступлению - я уже умею хорошо маршировать, разбирать и собирать оружие. Мне нравится профессия военного».



Виталий Петров, ИА СпортПриморье, фото автора

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Победители турнира «Дворовый футбол-2016» во Владивостоке станут известны 19 августа
20-08-2016, 06:53, Спорт
В пятницу, 19 августа, во Владивостоке на пришкольном стадионе школы № 61 (ул. Бородинская, 27) завершится IV летний турнир по дворовому футболу среди подростковых команд краевой столицы. На данный...
Подробнее
В Sauber готовят новое облегченное шасси к Гран При Испании
2-04-2014, 09:50, Спорт
По информации AUTOSPORT, в команде Sauber начали подготовку нового облегченного шасси к испанскому этапу чемпионата. Пока швейцарскому коллективу не удалось приблизиться к минимальному ограничению...
Подробнее
Honda обещает скорые обновления мотора
2-07-2016, 19:02, Спорт
Производитель Honda планирует представить свою обновленную силовую установку в ближайших гонках. Honda начала сезон-2016 с 14 жетонами на доработку силового агрегата, однако пока использовала только...
Подробнее
Маркус Эрикссон окончательно расстался с Caterham
13-11-2014, 15:53, Спорт
Маркус Эрикссон принял решение окончательно разорвать свои отношения с Caterham F1...
Подробнее
Сергей Шепелев:
7-01-2015, 10:06, Спорт
Пекка Раутакорпи, главный тренер ХК «Амур»: - Поздравляю «Адмирал» с победой. Четыре первых гола предопределили результат. Мы старались найти подходы к сопернику, старались найти мотивацию. Но грубые...
Подробнее
Итоги женской Спартакиады в Спасском районе
16-03-2016, 10:59, Спорт
12 марта 2016 года в спортивном зале МБУ «Социально-культурный центр» состоялась женская Спартакиада Спасского муниципального района, посвященная Международному женскому дню и 90-летию образования...
Подробнее
Во Владивостоке пройдет краевой турнир по жиму лежа среди спортсменов с ограниченными возможностями
26-11-2015, 06:56, Спорт
28 ноября (суббота) Приморское краевое общество инвалидов проводит Первенство края по жиму штанги лежа среди спортсменов-инвалидов Примкрай ВОИ. В соревнованиях примут участие спортсмены из...
Подробнее
Открытый чемпионат по спортивному и боевому самбо прошел в Артеме
5-11-2015, 19:45, Спорт
Чемпионат Приморского края собрал в физкультурно-оздоровительном комплексе Артема более 70 бойцов со всех уголков Приморья. 40 участников соревновались в спортивном самбо и 30 - в боевом. Девять...
Подробнее
20 медалей за сложные трюки
16-12-2014, 03:07, Спорт
Уссурийская команда по прыжкам на батуте выступила на открытом Кубке Дальнего Востока. Турнир проходил в Арсеньеве. Более ста участников составили конкуренцию уссурийским гимнастам....
Подробнее
Видео: Кими Райкконен отвечает на вопросы поклонников
5-02-2015, 12:07, Спорт
Перед началом первых тестов в Хересе пилот Ferrari Кими Райкконен ответил на вопросы поклонников в интервью пресс-службе своей команды, причем диалог происходил в тот момент, когда сам финн управлял...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU