В Приморье впервые прошел военно-патриотический фестиваль «Найди себя»
Несколько тысяч человек стали участниками масштабного события, состоявшегося на территории ТРК «Приморское кольцо», несмотря на непогоду
Фестиваль прошел при поддержке краевой администрации и приморского регионального отделения ДОСААФ России. В рамках мероприятия было представлено порядка 95 единиц военной техники и снаряжения, начиная боевыми танками и минометами и заканчивая выставкой оружия.
Представители спецподразделений ВДВ, морской пехоты, сухопутных войск, а также различных спортивных федераций сначала прошли перед собравшимися почетным маршем, а после продемонстрировали свои навыки и умения.
Специально для гостей фестиваля показательные выступления подготовили десантно-штурмовой взвод в пуленепробиваемой экипировке «Ратник» и главное управление МВД по краю. Зрители увидели задержание и обезвреживание преступников, элементы рукопашного боя, а также демонстрацию работы кинологического клуба вейтпуллинга и десантирование отряда парашютистов с флагами. Дети после выступлений собирали гильзы, их особым вниманием пользовалась военная техника, на которую можно было забраться и даже попасть внутрь. Приятным дополнением для всех гостей фестиваля стала полевая кухня с настоящей солдатской кашей.
«Мне понравились разбирать и собирать автомат, – поделился школьник Валентин. – Так как я выбрал для себя военный институт, то для меня это еще один плюс к поступлению - я уже умею хорошо маршировать, разбирать и собирать оружие. Мне нравится профессия военного».
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