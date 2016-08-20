В Приморье впервые прошел военно-патриотический фестиваль «Найди себя»

Несколько тысяч человек стали участниками масштабного события, состоявшегося на территории ТРК «Приморское кольцо», несмотря на непогоду

Фестиваль прошел при поддержке краевой администрации и приморского регионального отделения ДОСААФ России. В рамках мероприятия было представлено порядка 95 единиц военной техники и снаряжения, начиная боевыми танками и минометами и заканчивая выставкой оружия.

Представители спецподразделений ВДВ, морской пехоты, сухопутных войск, а также различных спортивных федераций сначала прошли перед собравшимися почетным маршем, а после продемонстрировали свои навыки и умения.

Специально для гостей фестиваля показательные выступления подготовили десантно-штурмовой взвод в пуленепробиваемой экипировке «Ратник» и главное управление МВД по краю. Зрители увидели задержание и обезвреживание преступников, элементы рукопашного боя, а также демонстрацию работы кинологического клуба вейтпуллинга и десантирование отряда парашютистов с флагами. Дети после выступлений собирали гильзы, их особым вниманием пользовалась военная техника, на которую можно было забраться и даже попасть внутрь. Приятным дополнением для всех гостей фестиваля стала полевая кухня с настоящей солдатской кашей.

«Мне понравились разбирать и собирать автомат, – поделился школьник Валентин. – Так как я выбрал для себя военный институт, то для меня это еще один плюс к поступлению - я уже умею хорошо маршировать, разбирать и собирать оружие. Мне нравится профессия военного».





Виталий Петров, ИА СпортПриморье, фото автора