ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Хюлькенберг: Шестое место – отличный и заслуженный результат Гонщик Renault Нико Хюлькенберг на Гран При Испании добился своего лучшего результата после перехода в французскую команду. Немец финишировал шестым после старта с 13-го места. «Шестое место – отличный и заслуженный результат, – цитирует Хюлькенберга пресс-служба Renault. – Нам повезло, что на старте и затем по ходу дистанции сошли несколько гонщиков из топ-команд. В то же время мы хорошо сработали, использовав все представившиеся возможности. За счёт великолепного второго пит-стопа нам удалось опередить Sauber. Я доволен машиной, но предстоит ещё многое сделать, чтобы догнать наших ближайших конкурентов». Напарник немца по команде Джолион Палмер финишировал 15-м. «Мы выбрали на гонку агрессивную стратегию, учитывая мою стартовую позицию. Но стоит сказать, что это не принесло желаемого результата, – сказал британец. – Мне не удавалось реализовать скорость машины, когда это было нужно. Однако заключительный отрезок прошёл лучше. Теперь мне нужно сесть с моими инженерами и проанализировать ход гонки. Я уверен, что в Монако мы выступим лучше». Текстовую трансляцию гонки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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