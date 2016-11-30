ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ромен Грожан назвал фамилии гонщиков, не вступивших в GPDA Ромен Грожан признался, что недоволен тем, что многие пилоты Формулы 1 не вступают в Ассоциацию гонщиков Гран При (GPDA). Недавно француз был назначен новым директором GPDA вместо ушедшего Дженсона Баттона и примкнул тем самым к Алексу Вурцу и Себастьяну Феттелю. Ромен сразу же открыто высказался в интервью Speed Week о своем первом недовольстве на новой должности: «Формула 1 постоянно меняется, и если бы все гонщики объединились, то смогли бы достичь большего. Я считаю нормальным то, что все придерживаются разных мнений, но мы все хотим больших действий от Liberty, так что желаемое достижимо только в случае объединения сил. Я могу даже назвать тех, кто не входит в ассоциацию: Хэмилтон, Боттас, Ферстаппен, Стролл, Масса, Верляйн, Сироткин, Селис, Райкконен, Хюлькенберг и ди Реста. Когда я попал в Формулу 1, то сразу захотел быть в полной мере частью этого спорта, поэтому противоположное решение остальных меня удивляет. Что ж, мы работаем над этим».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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