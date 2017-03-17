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Названы самые популярные новые автомобили апреля в России - автоновости
17-03-2017, 16:48, Автоновости Cadillac СTS 2017 модельного года пришел на российский рынок с новыми моторами, новой трансмиссией, новыми технологическими «фишками» и знакомым имиджем гордого янки. Словом, плановая модернизация...
22-05-2015, 20:07, Автоновости Российское представительство немецкого концерна Volkswagen официально представило обновленный седан Volkswagen Polo для российского рынка....
30-07-2016, 04:01, Автоновости Обновленный Mercedes-AMG A45 получит девятиступенчатую коробку передач ....
10-03-2017, 21:04, Автоновости В Женеве дебютировал новый серийный заряженный хэтчбэк Toyota Yaris GRMN....
19-10-2013, 17:50, Автоновости Представители шведской компании Volvo продемонстрировали технологическое новшество – инновационные конденсаторы Volvo Battery StorAGE, интегрированные в кузовные элементы. В исследовании...
11-04-2014, 02:20, Автоновости Концептуальный "розеточный" гибридомобиль Audi A6 L e-tron в ближайшее время изменит свой статус и поступит на мировой рынок....
9-08-2016, 12:01, Автоновости Derways Cowboy, снятый с производства десять лет назад, будет выпускаться в Пакистане....
26-03-2014, 07:51, Автоновости В рамках празднования 25-летия легендарной двухместной модели Mazda MX-5 японский автопроизводитель в апреле на международном мотор-шоу в Нью-Йорке представит шасси нового поколения родстера....
8-03-2017, 16:46, Автоновости Ярче других на Женевском автосалоне сверкал один автомобиль, который и новинкой назвать нельзя, как и оторвать от него глаз....
17-08-2014, 21:57, Автоновости Итальянский автопроизводитель Ferrari в 2016 году готовится представить обновленную версию суперкара Ferrari FF....