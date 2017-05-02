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Ford хочет запатентовать странный руль - автоновости
2-05-2017, 00:46, Автоновости Сотрудники ГИБДД в половине российских регионов вернулись к использованию ручных радаров, которые ранее были запрещены из-за коррупционной составляющей....
12-03-2015, 03:48, Автоновости Российский союз молодежи (РСМ) предложил депутатам законодательно запретить водителям курить за рулем....
15-10-2016, 04:57, Автоновости Новые кроссовер и хэтчбек выйдут на японский рынок в середине ноября....
29-04-2015, 06:54, Автоновости Продажи автомобилей «лакшери» брендов в России сократились на четверть по итогам первого квартала, сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат»....
24-03-2014, 12:01, Автоновости Количество заказов на модель Nissan Dayz Roox в 5,6 раз превзошло прогнозы японской компании....
23-03-2015, 00:43, Автоновости Российские автомобили Lada Kalina в кузове универсал существенно сбавили в цене на немецком автомобильном рынке....
27-12-2016, 16:43, Автоновости Концепт-кар Cadillac Escala закладывает основы будущего стиля американской марки и намекает на появление нового флагманского седана....
25-04-2017, 08:56, Автоновости Российские дилеры Audi начнут продажи топовой версии кроссовера Q5, «заряженной» модификации SQ5, этим летом....
3-12-2013, 14:10, Автоновости Российские погодные условия зимой полны всяких неожиданностей и неприятностей. Особенно неблагоприятные условия в отношении эксплуатации автомобиля. Поэтому многие из автолюбителей отказываются от...
12-06-2015, 06:55, Автоновости Российский рынок легковых автомобилей сократился в мае 2015 года на 44,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года....