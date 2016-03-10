Уилл Пауэр на поуле в Индианаполисе

Уилл Пауэр завоевал поул-позицию на дорожной трассе в Индианаполисе. Это 47-й поул в карьере австралийца, который выиграл Гран При Индианаполиса в 2015 году. Это также уже третий поул для Пауэра в этом году и пятый в пяти квалификациях для команды Penske.Время лучшего круга Пауэра в третьем сегменте составило 1:07.7044 и это новый рекорд дорожной трассы в Инди. Ранее в течение дня Пауэр возглавил обе сессии свободных заездов.Вместе с австралийцем с первого ряда гонку начнёт один из его напарников по команде Penske Элио Кастроневес, уступивший Пауэру без малого 0.4125 секунды.На второй линии по итогам квалификации расположились Джозеф Ньюгарден (1:08.1622) и Скотт Диксон (1:08.2454), ставший лучшим представителем Honda.
Хуан-Пабло Монтойя Хуан-Пабло Монтойя сумел попасть в финальный сегмент, и Гран При Индианаполиса он начнёт с пятой позиции. Ранее он стал третьим по итогам второй тренировки. В этом году Монтойя выступает только в Гран При Индианаполиса и Инди 500 за рулём пятой машины команды Penske.После финала прошлого года в Сономе он садился за руль только на тестах в Барбере в конце марта и в Гейтвее в начале мая. Время его лучшего круга составило 1:08.2478 секунды.Шестым завтра будет стартовать Себастьян Бурдэ (1:08.3973), который ещё раз доказал, что ему удаётся вывести команду Dale Coyne Racing на новый уровень. Он пришёл в команду со своими инженерами, и это явно приносит результаты.Двухкратный и действующий победитель Гран При Индианаполиса Симон Пажно начнёт гонку седьмым. Он допустил небольшую ошибку на быстром круге в первом повороте, которая не позволила ему пройти в финальный сегмент. Симон стал единственным из пяти пилотов Penske, кто не прошёл в финал квалификации.
Михаил Алёшин К сожалению, Михаил Алёшин не вышел из своей группы, где он стал девятым. Завтра гонщик программы SMP Racing будет стартовать с 17-й позиции. Михаилу не хватило лишь двух десятых секунды, чтобы пройти во второй сегмент.Завтра, в субботу, перед гонкой пилотов ещё ждёт разогрев, который начнётся в 18:00 по московскому времени.Старт гонки намечен на 22:50. На территории России в прямом эфире Гран При Индианаполиса покажет телеканал «АВТО 24», начало трансляции в 22:30 по московскому времени.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruРезультаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Бразильский гонщик Фелипе Масса, комментируя решение об уходе из Формулы 1 в конце 2016 года, признался, что гордится своей карьерой. «В первую очередь, я должен поблагодарить мою жену и моего отца,...
Пилот Haas Ромен Грожан прокомментировал нововведения FIA, которые усложняют стартовую процедуру для гонщиков. В 2017-м процедура старта для пилотов усложнится Когда у Ромена спросили, удается ли ему...
Четвертый этап чемпионата России по ралли 2016 года завершился победным дублем команды Prospeed-URALASBEST благодаря Сергею Ременнику и Игорю Буланцеву. Два пилота поровну поделили между собой победы...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!