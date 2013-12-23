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Новый Mercedes-Benz GLE покажут в следующем году - автоновости
23-12-2013, 22:40, Автоновости Томас Вебер, член совета директоров автоконцерна Daimler AG, сообщил, что специально для китайского рынка автопроизводитель разработает модификацию последнего Mercedes-Benz C-Class с удлиненной...
31-01-2017, 17:01, Автоновости Компания Isuzu является лидером по продажам импортной грузовой техники в России. А теперь японцы привезли на наш рынок еще и пикап D-Max. Судя по всему, у этого автомобиля неплохие перспективы ....
4-05-2014, 07:50, Автоновости Спортивные версии российской модели Lada Kalina поступят в продажу уже в июле текущего года....
31-10-2013, 14:12, Автоновости Инженеры одного из португальских университетов сумели разработать систему See-Through System, «видящую» насквозь едущий впереди автомобиль. Принцип действия новинки базируется на технологии...
20-04-2016, 23:49, Автоновости В правительстве считают, что отмена транспортного налога сейчас нецелесообразна....
29-04-2016, 08:02, Автоновости Компания получила множество запросов от дилеров и клиентов, желающих заполучить полноприводный кроссовер....
1-01-2015, 16:47, Автоновости Британская автомобилестроительная компания MG готовится представить свой первый серийный компактный кроссовер....
6-01-2016, 18:46, Автоновости АвтоВАЗ в 2015 году произведет 470 тысяч автомобилей....
6-10-2014, 11:40, Автоновости Производство внедорожников Chevrolet Niva на мощностях совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» приостановлено до понедельника....
15-04-2014, 00:30, Автоновости Новый кроссовер, возможно, будет адаптирован для отечественных условий эксплуатации....