«Зеленые» автомобили Ford будут носить приставку Energi - автоновости

Производство поистине легендарного микроавтобуса Volkswagen Kombi (Т2) было завершено в прошлом месяце. Последней страной, где модель производилась, была Бразилия. С нового года здесь вводятся новые...
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