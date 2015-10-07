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Mercedes представила в Испании радикально новый носовой обтекатель
В преддверии Гран При Испании команда Mercedes представила радикально новое решение в области носового обтекателя шасси W08, а именно закругленные направляющие по бокам, напоминающие совки.
В последнее время у чемпионского коллектива наблюдаются проблемы с повышенной деградацией шин, и в Брэкли уделили этому аспекту все свободное время. Так что в Барселону команда привезла значительно измененную геометрию шасси, и основное внимание к себе приковали необычной формы направляющие по обеим сторонам от носового обтекателя.
Надо понимать, что целью установки этих элементов является более четкий контроль завихрений воздуха, образующихся в области переднего антикрыла и проходящих между колесами и обтекателем.
© autosport.com
В Испании Mercedes также представила новые боковые дефлекторы с тремя R-образными ребрами.
Кроме того, изменения коснулись геометрии открылка, установленного в расширении рычагов передней подвески, крепления камеры, профиля днища перед задними колесами, геометрии заднего антикрыла и конструкции открылков, именуемой сиденьем для обезьянки – отныне она стала двухуровневой.
© autosport.com
Помимо этого, в Барселоне Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас смогут опробовать в действии обновленный двигатель, надежность которого была повышена.
Также в Брэкли сделали определенные шаги по снижению общего веса шасси W08, что, по общему мнению, мешало оптимальной работе с шинами и поддержанию необходимого баланса.
И хотя с каждой гонкой вес автомобиля Mercedes постоянно снижается, в команде признали, что им еще есть над чем работать в этом отношении.
«Мы постоянно прогрессируем и становимся все сильнее с каждой гонкой – это касается аэродинамики, механики и всего остального, – сказал Валттери Боттас. – Впереди у нас еще много работы, в том числе и по снижению веса шасси, но мы на верном пути.
Мы на каждом этапе находим все новые и новые возможности и выжимаем из машины все соки, но нам есть к чему стремиться».
© autosport.com © AMuS © Craig Scarborough Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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