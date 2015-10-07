ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Mercedes представила в Испании радикально новый носовой обтекатель В преддверии Гран При Испании команда Mercedes представила радикально новое решение в области носового обтекателя шасси W08, а именно закругленные направляющие по бокам, напоминающие совки. В последнее время у чемпионского коллектива наблюдаются проблемы с повышенной деградацией шин, и в Брэкли уделили этому аспекту все свободное время. Так что в Барселону команда привезла значительно измененную геометрию шасси, и основное внимание к себе приковали необычной формы направляющие по обеим сторонам от носового обтекателя. Надо понимать, что целью установки этих элементов является более четкий контроль завихрений воздуха, образующихся в области переднего антикрыла и проходящих между колесами и обтекателем.



© autosport.com

В Испании Mercedes также представила новые боковые дефлекторы с тремя R-образными ребрами. Кроме того, изменения коснулись геометрии открылка, установленного в расширении рычагов передней подвески, крепления камеры, профиля днища перед задними колесами, геометрии заднего антикрыла и конструкции открылков, именуемой сиденьем для обезьянки – отныне она стала двухуровневой.



© autosport.com

Помимо этого, в Барселоне Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас смогут опробовать в действии обновленный двигатель, надежность которого была повышена. Также в Брэкли сделали определенные шаги по снижению общего веса шасси W08, что, по общему мнению, мешало оптимальной работе с шинами и поддержанию необходимого баланса. И хотя с каждой гонкой вес автомобиля Mercedes постоянно снижается, в команде признали, что им еще есть над чем работать в этом отношении. «Мы постоянно прогрессируем и становимся все сильнее с каждой гонкой – это касается аэродинамики, механики и всего остального, – сказал Валттери Боттас. – Впереди у нас еще много работы, в том числе и по снижению веса шасси, но мы на верном пути. Мы на каждом этапе находим все новые и новые возможности и выжимаем из машины все соки, но нам есть к чему стремиться».



© autosport.com



© AMuS



© Craig Scarborough

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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