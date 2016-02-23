Давиде Вальсекки: Квят может заменить Риккардо в Red Bull в 2018 году
Чемпион GP2 2012 года, а ныне эксперт Sky Sport Italia Давиде Вальсекки считает, что в 2018 году Даниил Квят вполне может вернуться в Red Bull Racing.Год назад россиянин был переведён из старшей команды австрийского концерна в Toro Rosso, где выступает до сих пор вместе с Карлосом Сайнсом.«Если им удастся принести результат, то появится шанс попасть в Red Bull Racing – по моим ощущениям, на следующий сезон там будет одно свободное место. Я не думаю, что Риккардо останется. Есть шанс, что он может оказаться в Ferrari или где-то ещё. Так что, возможно, у Квята ещё есть возможность вернуться в RBR, – заявил Вальсекки в интервью Чемпионат.com. – Говорите, Red Bull Racing вряд ли возьмёт Квята после того, как ранее убрали его? Мы не можем знать наверняка, предсказать решения Red Bull иногда практически невозможно. Но так или иначе мне нравится Квят – он хороший парень и хороший гонщик. Ему нужно давать результат, пусть и в непростых условиях».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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