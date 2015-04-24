Снимаем шляпу - автоновости

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24-04-2015, 02:01, Автоновости Японский автопроизводитель Mitsubishi готовится представить обновленную версию модели Lancer....
21-04-2014, 00:30, Автоновости Выставка продлится с 18 по 20 апреля, место проведения – МВЦ "Крокус Экспо". Мероприятие проходит в российской столице в шестой раз....
30-09-2014, 10:58, Автоновости По итогам текущего года доля корейских брендов Kia и Hyundai на китайском авторынке достигнет рекордного показателя за последние девять лет....
24-06-2016, 19:57, Автоновости Great Wall никак не комментирует прекращение поставок автомобилей Hover в РФ....
16-12-2014, 02:04, Автоновости Opel Astra, новый Opel Astra, хэтчбек Opel Astra, обновленный Opel Astra, немецкие автомобили, европейский авторынок, Opel Monza, концепт Opel Monza....
29-07-2016, 08:07, Автоновости Сокращение в сегменте по итогам I-ого полугодия составило 8 процентов....
17-02-2015, 16:01, Автоновости Представители японского автопроизводителя Datsun в России объявили о старте продаж бюджетного внедорожника mi-DO. Предзаказ можно оформить уже сейчас....
10-02-2017, 09:03, Автоновости Из-за смертельно опасных японских эйрбэгов в сервисные центры отправится около 230 тысяч немецких автомобилей....
17-09-2013, 16:01, Автоновости Аналитик выложили результаты подсчетов статистики покупаемых автомобилей в России. Они утверждают, что стоимость среднего легкового автомобиля, который предпочитает российский клиент при...
7-03-2016, 04:44, Автоновости Mercedes-Benz поздравил своего ближайшего конкурента....